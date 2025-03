Laura Zapata explota ante críticas por el cambio de su rostro: “Muertos de hambre”

Laura Zapata se realizó diversos procedimientos estéticos recientemente, lo que le mereció un sinfín de críticas de parte de usuarios de internet. Por esta razón, la actriz explotó y dedicó un largo mensaje a todos sus detractores, en el que destacó que ella tiene los recursos para realizarse este tipo de procedimientos mientras que quienes la juzgan no.

Fue en un video de Instagram donde el doctor Gabriel Cabrera describió cada uno de los procedimientos estéticos a los que se sometió Laura Zapata:

Definición del pómulo y la zona temporal

Marcado de mandíbula y mentón

Aplicación de toxina botulínica

Bioestimulantes de colágeno

Peeling de TCA y láser psicosegunos

Asimismo, se publicó una fotografía del resultado final que fue duramente criticada por internautas, quienes aseguraron que los cambios no se notaban y la hermana de Thalía únicamente aparentaba estar maquillada.

Publicación en Instagram del doctor Gabriel Cabrera

Laura Zapata estalla contra sus detractores

La actriz recurrió a sus redes sociales para refutar las críticas en redes: “Para los que ladran sin espejo y sin vergüenza: sí, me hice un tratamiento con ácido hialuronico, con inyecciones. Con dolor. Con valor. Porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana. Salí a natural con la cara lavada porque no tengo nada que esconder a diferencia de ustedes que se ocultan detrás de perfiles anónimos, rencorosos y muertos de hambre.

“¿Que si estoy ‘retocada’? ¡Por su puesto! Retocada por los años vividos, por el trabajo honesto, por el esfuerzo que ustedes no conocen ni conocerán. Retocada por la vida, por la lucha, por los premios que nadie me regaló y por los golpes que enfrenté de pie. A los que me dicen ‘ya no tienes compostura’, les recuerdo que lo que ya no tiene compostura es su alma, su envidia, su pobreza mental y su cuenta bancaria”, agregó.

Para concluir, mencionó: “Yo me lo puedo pagar, ustedes no pueden ni con su odio. Sigan escupiendo veneno, que yo me sigo tratando la piel. Porque a diferencia de ustedes, yo no me pudro por dentro”.