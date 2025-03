La sorprendente transformación de Leonardo DiCaprio en el tráiler de “One Battle After Another”

Leonardo DiCaprio, reconocido por su versatilidad actoral, sorprende a sus seguidores con una nueva faceta en el primer tráiler de One Battle After Another. El actor de 50 años abandona su imagen juvenil y se presenta con una apariencia más madura, evidenciando el paso del tiempo y su evolución profesional. En esta película dirigida por Paul Thomas Anderson, DiCaprio encarna a Bob Ferguson, un revolucionario con un propósito personal que lo llevará por un camino lleno de desafíos y emociones intensas.

El tráiler ha dejado ver que el actor no solo mantiene su carisma, sino que ofrece una actuación profunda, dando vida a un personaje marcado por la desesperación. Este nuevo papel marca un hito en la carrera del actor, demostrando que está listo para explorar una amplia gama de emociones y complejidades en su actuación.

DiCaprio abandona su imagen juvenil en un papel maduro

En el primer adelanto de One Battle After Another, Leonardo DiCaprio muestra una versión más madura y experimentada de sí mismo. Con un rostro más marcado y una mirada más intensa, el actor se aleja de sus roles anteriores para adentrarse en un personaje más sombrío y profundo. A pesar de los años, sigue manteniendo su atractivo, pero esta vez lo combina con una nueva energía que refleja las experiencias de su personaje.

Una de las líneas más conmovedoras del tráiler ocurre cuando DiCaprio, en su papel de Bob Ferguson, dice: “No puedo recordar, por la vida de mi única hija, la respuesta a tu pregunta. Necesito encontrarla”, lo que subraya la desesperación de un hombre que busca desesperadamente a su hija en medio de una situación crítica.

Un elenco destacado y una trama intrigante

La película también cuenta con un impresionante elenco, que incluye a Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti. En particular, Benicio del Toro interpreta al mentor de Bob Ferguson, un hombre que lo desafía a superar sus miedos a través de pruebas extremas, como empujándolo desde un auto en movimiento. One Battle After Another está basada en la aclamada novela Vineland de Thomas Pynchon, publicada en 1990, y con un presupuesto de más de 130 millones de dólares, se presenta como una producción ambiciosa.

Filmada en 35mm y utilizando cámaras VistaVision, la película se desarrolla en varias locaciones de California y El Paso, Texas. Además, representa el regreso de Paul Thomas Anderson a la dirección, luego de su éxito con Licorice Pizza (2021), que fue nominada al Oscar a Mejor Película.

DiCaprio y su incursión en las redes sociales

El estreno de One Battle After Another estaba originalmente programado para el 8 de agosto de 2025, pero ha sido reprogramado para el 26 de septiembre de 2025, lo que ha generado aún más expectación entre los seguidores del cineasta. Además de su transformación en la película, DiCaprio ha sorprendido al lanzar su propio canal de YouTube, donde publicó el tráiler de la película. A través de su cuenta de Instagram, el actor comunicó a sus seguidores: “El tráiler de One Battle After Another ya está en mi canal de YouTube. Suscríbanse para recibir actualizaciones sobre mis próximos proyectos”.

Este paso marca un cambio significativo en la forma en que DiCaprio interactúa con sus seguidores, dado que siempre ha mantenido una presencia discreta en las redes sociales a lo largo de su carrera. Además, One Battle After Another será el primer protagónico de DiCaprio desde Killers of the Flower Moon (2023), que recibió 10 nominaciones al Oscar.