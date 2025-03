Demi Moore y Jenna Ortega usaron el mismo vestido: las separan 40 años pero así prueban que el buen gusto no tiene edad

La moda ha demostrado una y otra vez que el buen gusto trasciende generaciones, y esto lo dejan claro dos grandes iconos del cine: Demi Moore, de 62 años, y Jenna Ortega, de 22. La reciente aparición de Ortega en The Late Show with Stephen Colbert, vestida con una versión mini del famoso vestido de Oscar de la Renta que Moore lució meses antes, es una prueba más de que la elegancia y el estilo no tienen fecha de caducidad.

Ambas mujeres, a pesar de las 40 años que las separan, compartieron el mismo gusto impecable y la misma capacidad de brillar.

Moore, en la presentación de su película La Sustancia en 2024, usó un vestido de Oscar de la Renta que parecía estar hecho de fragmentos de vidrio, creando un efecto de vitral roto que llamó la atención por su modernidad y sofisticación. Esta pieza de alta costura, que dejaba ver la piel entre las piezas de plexiglás, mostraba una silueta alargada y elegante, complementada con un maquillaje minimalista y sofisticado.

Por otro lado, Ortega, quien ha cautivado al público con su talento y estilo único, recientemente optó por una versión más corta del vestido, con detalles similares pero con un giro joven y moderno.

Su diseño, que también usaba los fragmentos de vidrio en un patrón similar, se diferenció por ser más corta y tener un toque más audaz en el maquillaje. Su elección de labios burdeos y zapatos a juego contrastaba con la suavidad del look de Moore, destacando su estética gótica-chic que la caracteriza.

Este contraste no sólo resalta el estilo de cada actriz, sino que también refleja cómo, a través de la moda, se pueden comunicar diferentes fases de la vida de una mujer, sin perder nunca la elegancia.

La belleza y el buen gusto son atemporales

Lo fascinante de esta comparativa es cómo ambas actrices, a través de la moda, desafían las expectativas de la sociedad sobre las mujeres y la edad. En una industria que a menudo impone el mito de que las mujeres pierden valor a medida que envejecen, tanto Moore como Ortega están rompiendo esos estereotipos.

Moore, con su poderosa presencia y su elección de un vestido que simboliza la ruptura de normas, subraya el mensaje que transmite en La Sustancia, donde se cuestiona cómo, con la edad, las mujeres parecen ser menos relevantes en la industria, como si tuvieran una “fecha de caducidad”. Al llevar ese vestido de vitral roto, no sólo rompió con los estándares de belleza tradicionales, sino que también desmanteló la idea de que la belleza y la atracción tienen una fecha límite.

Ortega, por su parte, en su versión más joven del vestido, demuestra que el buen gusto y el estilo no están reservados solo para las mujeres mayores, sino que son cualidades atemporales que pueden trascender las generaciones.

Sin importar su edad, ambas demuestran que pueden desafiar las convenciones y seguir siendo iconos de estilo a lo largo del tiempo.

Al final, la elección de estos vestidos no solo es un reflejo de la belleza individual de cada actriz, sino una declaración poderosa de que la moda, como el buen gusto, es universal.