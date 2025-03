¿Se despojó de su galanura? Hugh Jackman sorprende con transformación para nueva película y aseguran luce irreconocible

Hugh Jackman ha sido, desde hace décadas, sinónimo de elegancia y atractivo en Hollywood. Con su porte imponente y sonrisa cautivadora, el actor australiano ha encarnado algunos de los personajes más memorables del cine, desde el rudo pero encantador Wolverine hasta en Los Miserables. Sin embargo, si hay algo que distingue a Jackman, además de su galanura, es su valentía para transformarse físicamente y meterse de lleno en cada papel.

Ahora, vuelve a sorprender a sus seguidores con su más reciente transformación para The Death of Robin Hood, donde luce completamente irreconocible.

La impactante transformación de Hugh Jackman

El actor de 56 años compartió en su cuenta de Instagram un video en el que documenta el proceso de cambio físico que ha atravesado para interpretar al legendario Robin Hood.

En el clip, que estaría en reversa, se le ve con un espeso bigote grisáceo que llega hasta su barbilla, el cual es cuidadosamente afeitado por un estilista, dejando al descubierto un Jackman de rostro limpio y renovado. Además, su cabello también pasa por una transformación, con cortes precisos que moldean su imagen para el personaje.

“Hay una profundidad, una camaradería y un espíritu en todo el elenco y equipo de The Death of Robin Hood. Gracias por esta maravillosa experiencia. Es un honor y un privilegio. ¡Gracias, Irlanda! Tu belleza no tiene límites", escribió Jackman en la publicación, junto con imágenes de los paisajes irlandeses donde se está rodando la película.

Una transformación que impacta y genera expectativas

No es la primera vez que Hugh Jackman deja de lado su apariencia de galán para un rol cinematográfico. En Logan (2017), el actor lució demacrado y envejecido para interpretar a un Wolverine en sus últimos días, mientras que en Los Miserables (2012), bajó drásticamente de peso y adoptó una imagen descuidada para dar vida al político Jean Valjean. Ahora, con The Death of Robin Hood, parece dispuesto a llevar su transformación a otro nivel.

Aunque aún no han sido reveladas más imágenes en acción o en el set, el equipo de prducción ha publicad algunas imágenes en redes sociales donde se puede apreciar el look de Jackman.

“¡No puedo creer que sea él!”, “Jackman siempre dá el 100% en sus papeles” y “Ésta podría ser su mejor interpretación”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Robin Hood: Un héroe reinventado una y otra vez

La historia de Robin Hood es una de las más contadas en la historia del cine y la televisión. Desde las clásicas adaptaciones de Errol Flynn en 1938 hasta versiones más modernas como la de Russell Crowe en 2010 o la más reciente con Taron Egerton en 2018, el legendario ladrón que roba a los ricos para dar a los pobres ha sido reinterpretado una y otra vez. Sin embargo, lo que hace especial a The Death of Robin Hood es que promete ser una versión mucho más oscura y visceral del mito.

Bajo la dirección de Michael Sarnoski (A Quiet Place: Day One, Pig), la película nos presentará a un Robin Hood envejecido, atormentado por su pasado y enfrentando las consecuencias de su vida de crimen y asesinatos. Según The Hollywood Reporter, la historia se centrará en el encuentro del héroe con una misteriosa mujer que podría ofrecerle una redención inesperada. En el elenco también figuran Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett y Noah Jupe, lo que promete un despliegue de talento impresionante.

Aún sin fecha de estreno confirmada, The Death of Robin Hood ya ha generado una gran expectativa, no sólo por su elenco de primer nivel y su historia intrigante, sino por la transformación radical de Hugh Jackman.