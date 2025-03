“Fue lo mejor”: Shakira habría tomado tajante decisión con bailarina que le “robaba el show” y fans lo aplauden

Shakira sigue demostrando por qué es una de las artistas más icónicas del mundo. Su gira Las Mujeres Ya No Lloran ha sido un rotundo éxito, rompiendo récords en Latinoamérica y cautivando a millones de fans con un show lleno de energía, talento y espectacularidad. Sin embargo, en medio de la euforia, una nueva controversia ha encendido la conversación en redes sociales: la posición de su bailarina Natalia Palomares en el escenario.

PUBLICIDAD

La bailarina que acaparó miradas

Shakira Ella es la baialrina que estaría robando miradas en los shows de Shakira (Instagram)

Desde el inicio de la gira, Natalia Palomares ha sido una de las bailarinas más comentadas. Con una trayectoria que la vincula a Shakira desde 2020, cuando participó en el video de Girl Like Me, la talentosa española ha conquistado al público con su destreza y carisma en el escenario.

Uno de los momentos más esperados del show es el performance de Loba, donde Natalia ha brillado con sus movimientos en perfecta sincronización con la colombiana.

No obstante, esta misma presencia ha generado opiniones divididas entre los fans. Mientras muchos elogian su talento, otros han insinuado que “roba” protagonismo a Shakira, desatando polémica en redes sociales.

¿Shakira tomó medidas drásticas contra Natalia?

La teoría de que Shakira podría estar “imponiendo orden” cobró fuerza recientemente cuando los internautas notaron un aparente cambio en la coreografía de Waka Waka. En videos recientes de la gira, los fans percibieron que Natalia, quien anteriormente ocupaba una posición central en la coreografía, ahora aparecía más relegada al fondo del escenario.

Los comentarios en redes no tardaron en explotar. Algunos usuarios especularon que Shakira habría decidido “reajustar” la distribución en el escenario para asegurarse de que la atención principal siguiera sobre ella.

Fans defienden a Shakira

A pesar de la controversia, seguidores de la colombiana han salido en su defensa, recordando que Shakira siempre ha destacado el talento de su equipo y les ha dado espacio para brillar. “Claramente la estrella aquí es Shakira, y es normal que ella quiera brillar”. “La gente pagó para ver a Shakira, no a las bailarinas”. “Shakira siempre ha sido generosa con sus bailarinas, esto no es una competencia”. “Si hay alguien que no necesita preocuparse por perder protagonismo, es Shakira”, se lee en redes sociales.

PUBLICIDAD

Shakira Ella es la baialrina que estaría robando miradas en los shows de Shakira (Instagram)

La propia Natalia salió a aclarar la situación. “Gracias a todos los que tienen palabras bonitas y no tiran hate, no hay comparaciones, las mujeres brillamos y facturamos todas, y Shakira siempre será la real mamá LOBA”, ha sentenciado en uno de ellos.

El impacto de Las Mujeres Ya No Lloran

Más allá de lo que se diga, la gira de Shakira ha sido un fenómeno. Con estadios llenos en Latinoamérica y una producción impresionante, la artista ha reafirmado su estatus como una de las reinas del pop latino.

Shakira ha construido su carrera en base al esfuerzo, la innovación y una conexión inquebrantable con su público. Y si algo ha quedado claro con esta gira, es que su lugar en el escenario está más que asegurado, sin importar quién la acompañe en el baile.