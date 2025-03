El gesto de la hija de Alejandro Sanz por el que aseguran “odia” a Candela Márquez

En octubre del año pasado, Alejandro Sanz y Candela Márquez confirmaron su relación mediante unas fotografías donde compartieron su amor, mismas que generaron furor en todo internet, luego de meses de rumores sobre la situación sentimental del cantante.

Han pasado ya, algunos meses desde que el famoso cantante de ‘Corazón Partío’ se dio una segunda oportunidad en el amor, luego de su separación con Rachel Valdés, que duró poco más de tres años y llegó a su fin en 2023.

Alejandro Sanz y Candela Márquez.

Alejandro Sanz habla por primera vez de su relación con Candela Márquez

Fue en una reciente entrevista que Alejandro Sanz ofreció a Vanity Fair, se sinceró por primera vez sobre su relación, revelando lo profundamente enamorado que está de la actriz y lo pleno que se siente de compartir su vida junto a ella.

“La verdad es de las cosas más bonitas que me han pasado últimamente. Una mujer que me hace sentir persona, me hace sentir querido y me hace sentir especial”, expresó el cantante, antes de dedicar una serie de elogios a su amada, diciendo: “Ella irradia felicidad y es dicharachera y es graciosa y me comprende”.

Además, compartió al prestigioso medio de comunicación lo que Candela Márquez le ha enseñado durante este tiempo de relación: “Me ha enseñado que a veces, cuando se pueden explicar las cosas de una forma más tranquila, no necesitas correr. De hecho, se está muy bien enfrentando un problema con alguien al lado que te apoya. Todo eso me ha enseñado”.

Alejandra Sanz y Candela Márquez.

¿Cómo es la relación de Candela Márquez y la hija de Alejandro Sanz?

Tras confesar estos detalles sobre su relación con Candela Márquez, el español aprovechó para revelar cómo se lleva su nueva novia con su hija mayor, Manuela Sanz, rompiendo con los rumores sobre una posible enemistad entre ambas.

El cantante confesó que sus hijos no juzgan y están muy contentos con su relación: “Sí, todos la adoran. Cuando me ven bien, todo el mundo está tranquilo y contento y no se pone a analizar ni a juzgar”, y añadió: “Y además es que ella es muy simpática, con una vis cómica muy graciosa”.

Esta versión se habría refrendado con unas fotografías que Alejandro Sanz compartió en sus redes sociales hace un par de semanas, donde escribió: “Me gusta hacer listas de cosas, personas, momentos…que me hacen sentir bien. Aquí os dejo un ejemplo ¿Y ahora qué? A prepararse para lo siguiente”, donde dejó ver que Candela Márquez y su hija Manuela tienen una buena convivencia.

Candela Márquez y la hija de Alejandro Sanz.

Sin embargo, los detractores argumentaron que en la imagen, un gesto de Manuela Sanz dejaría ver que su relación con Candela Márquez no es del todo buena, pese a que se les ve conviviendo juntas.

En los comentarios se podía leer: “Lenguaje no verbal dice lo contrario”, respecto a la pose que ambas mostraron en la fotografía que compartió Alejandro Sanz, mientras que otros cuestionaron la edad de la hija del cantante y Candela Márquez. Por otro lado, no todo fue malo y es que hubo quienes aplaudieron el amor del español y celebraron lo bien que se ve.