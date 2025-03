Adolescencia: descubren perturbador detalle oculto en los primeros 4 minutos de la serie que te dejará impactado

Adolescence. Owen Cooper as Jamie Miller in Adolescence. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

El gran éxito de Netflix en 2025 ha sido sin lugar a dudas Adolescencia. La producción lleva desde el día de su estreno el pasado 13 de marzo como la serie más vista de la plataforma y ninguna ha sido capaz de destronarla de su situal en el top 10.

La serie, creada por Stephen Graham y Jack Thorne, narra la historia de una familia cuyo mundo se ve trastornado cuando su hijo Jamie (Owen Cooper), de 13 años, es arrestado por el asesinato de una adolescente de su misma escuela.

La producción ha sido aclamada por la crítica y por los espectadores, por lo que en redes sociales se han debatido diversos temas sobre la producción, además de buscar detalles ocultos en ella. (Ojo que en adelante hay SPOILERS).

Uno de ellos, de acuerdo a lo consignado por el diario británico Mirror, ocurre en el cuarto capítulo cuando Jamie admite finalmente a su familia que se declarará culpable del asesinato de Katie, se escucha una versión de la canción “Trough the eyes of child”, en donde se escucha por primera vez la voz de Katie.

Esto debido a que el personaje, el cual es interpretado por la actriz Emilia Holliday, es vista solamente en el primer episodio, a través del registro de las cámaras de seguridad previo a ser asesinada.

Y en los últimos días, un nuevo detalle oculto fue descubierto en redes sociales, con Jamie Miller como protagonista en una situación que acontece en los primeros cuatro minutos del primer capítulo.

El nuevo detalle oculto en Adolescencia

En la secuencia inicial cuando la policía irrumpe en la habitación de Jamie para arrestarlo, en el papel mural aparece una pista que dejaría en claro que él es realmente el culpable.

Cuando al adolescente de 13 años se le leen sus derechos, en el papel mural se ve una parte como desgarrada, el cual tiene la figura de un cuchillo. En ese sentido, acorde a la toma de la cámara, pareciera que Jamie lo sostuviera con su mano.

Adolescencia (Netflix)

“Pequeños detalles como estos son los que hacen que la brillantez esté aún más cerca de la perfección. Me encanta volver a ver las cosas para descubrir cosas que me perdí cuando me sumergí en la historia la primera vez”., indicó un usuario en redes tras el descubrimiento, acorde a lo consignado por el portal Hello!

“Acabo de leer un poco más sobre la adolescencia y el papel pintado que se desprende con forma de cuchillo en el episodio 1. ¿Y parece que Jamie lo sostiene? ¿Y luego, en el episodio final, parece que el cuchillo se clava en la espalda de su padre? ¡Qué ingenioso!”, indicó otro.