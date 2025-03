Selena Gomez revela cómo los comentarios sobre su imagen la han cambiado: “Me ha vuelto amargada”

Selena Gomez se ha sincerado sobre cómo la constante atención y crítica pública, especialmente en relación con su apariencia, han afectado su bienestar emocional. En una entrevista reciente en el podcast On Purpose with Jay Shetty, la cantante y actriz compartió cómo el escrutinio constante sobre su vida personal, en particular su cuerpo, ha sido un desafío para ella. Gomez habló abiertamente de los efectos que este tipo de comentarios ha tenido en su actitud y su perspectiva, admitiendo que en ocasiones la crítica la ha dejado con un sentimiento amargo.

La artista, quien también ha enfrentado comentarios sobre su peso y problemas de salud que lo provocan, confesó cómo estos comentarios han afectado su estado emocional, especialmente cuando se trata de las expectativas que la sociedad pone sobre las mujeres del espectáculo, algo que considera muy diferente al trato que reciben los hombres.

La carga del escrutinio público sobre las mujeres

En la conversación, Selena detalló cómo la presión de los comentarios y el juicio público es algo que afecta principalmente a las mujeres, especialmente en la industria del entretenimiento. “Caigo en la tentación de leer comentarios. No aporta nada a tu vida. Es muy difícil por las decisiones que tomas, la gente con la que sales. Es como si a nadie le importaran esas cosas con los hombres. Creo que simplemente (las mujeres) tenemos mucha carga. Yo también tengo mucha”, expresó la cantante, acompañada en la entrevista por su prometido, el productor Benny Blanco.

Uno de los temas que más suele comentar la gente en redes sociales es el peso de Gomez. La actriz explicó que padece varios problemas de salud que le generan aumento de peso, lo que se convierte en una constante fuente de críticas. Selena también mencionó que estos comentarios la han afectado emocionalmente, llevándola a sentirse más “amargada”, aunque sin considerarse una víctima. “Mi peso es un gran tema para la gente. Todos tienen algo que decir y eso realmente me entristece. No es que me haga sentir víctima, pero sí me ha vuelto un poco amargada, y me siento culpable por admitirlo. Pero es la verdad”, declaró.

La lucha de Selena Gómez con la crítica y la toxicidad en redes sociales

La cantante también compartió lo difícil que resulta lidiar con el escrutinio constante sobre su apariencia, lo cual ha sido una constante a lo largo de su vida. “Es que no soy lo suficientemente blanca. No soy lo suficientemente mexicana. Hay tantas cosas diferentes que me aparecen en la cara que simplemente no puedo evitar ver”, comentó sobre las críticas que ha recibido desde joven.

Con respecto a cómo maneja la toxicidad en las redes sociales, Selena confesó que su mejor estrategia es alejarse completamente de ellas para proteger su bienestar emocional. A pesar de los desafíos personales, la artista se encuentra actualmente disfrutando del éxito de su nuevo álbum, I Said I Love You First, que creó junto a su prometido Benny Blanco. Según Gomez, este álbum es un reflejo genuino de su historia de amor y la comodidad que ambos sienten al trabajar creativamente juntos.