Jacky Bracamontes recuerda el momento más doloroso de su maternidad, ¿qué pasó con su hijo?

Jacky Bracamontes ha sido una de las actrices y conductoras más queridas y respetadas del espectáculo mexicano. Con una trayectoria impecable, un carisma y belleza que la caracterizan, ha sabido conquistar al público a lo largo de los años. Además, ha formado una familia unida junto a su esposo Martín Fuentes y sus cinco hijas.

Sin embargo, en medio de su éxito y felicidad, carga con el mayor dolor que una madre puede experimentar: la pérdida de un hijo, su único hijo varón.

¿Qué pasó con el hijo de Jacky Bracamontes?

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Jacky compartió uno de los episodios más devastadores de su vida en 2011: la muerte de su bebé varón, quien fue uno de los gemelos que esperaba con gran ilusión.

Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes cuenta cómo enfrentó la pérdida de su bebé gemelo durante el embarazo (Instagram)

La actriz recordó cómo recurrió a un tratamiento de hormonas para quedar embarazada después de varios intentos fallidos. Su esfuerzo dio frutos con gemelos, pero el embarazo fue “muy complicado” y al sentir contracciones prematuras supo que algo no estaba bien.

“Le hablo al doctor y me dice: ‘Vénganse ahorita al hospital’”, recordó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que uno de los bebés había fallecido antes de su nacimiento. La noticia fue un golpe que cambió su vida para siempre.

En la semana 34 de su embarazo, Jacky se encontraba ingresando al quirófano para su cesárea. La intervención fue prematura, ya que los gemelos no estaban completamente desarrollados.

“Yo estaba preocupada porque sentía que estaban chiquitos, me metieron al quirófano, todos se quedaron en silencio y escuchó llorar un bebé mientras el médico dijo ‘Jacky bien, él mal’”, relató la conductora. La trágica realidad es que su hijo había muerto tres días antes de su nacimiento.

Nadie me quería decir que murió mientras estaba con la panza abierta y desangrándome. Cuando despierto al otro día me contaron que mi bebé no la libró, nació azulito porque ya había fallecido — Jacky Bracamontes

El dolor emocional de la pérdida fue tan grande que Jacky cayó en una profunda depresión. “Lloré meses, sentí que se me cayó el mundo”, confesó. La tristeza le afectó tanto que tuvo problemas para su recuperación física: “No tenía leche, ni fuerzas, estuve más de 20 días en el hospital”. La situación se volvió aún más difícil porque, a pesar de que su hija Jacky estaba bien, ella no podía estar completamente presente para su hija debido a su debilitamiento emocional y físico.

Aprender a vivir con el dolor

La actriz también relató cómo su esposo fue su gran apoyo durante todo este proceso: “Mi esposo estuvo en la cremación, fue años después que me enteré de que tenía sus cenizas, que después dejamos en el mar”, dijo Jacky, quien se mostró agradecida por la compañía de su familia. Además, destacó la importancia de la fe como un motor para seguir adelante: “Nunca se supera, se aprende a vivir con eso sin dolor”, compartió.

Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes ha formado una familia unida (Instagram)

Hablar sobre su experiencia fue, según Jacky, una herramienta de sanación. “Lo que más me ha ayudado es hablarlo. Aunque hay gente que prefiere no hacerlo, a mí me sanó contar mi historia”, reveló. Su valentía para compartir tan íntimos detalles de su vida ha servido de apoyo para muchas mujeres que atraviesan una situación similar.

El duelo perinatal es un proceso complejo, y Jacqueline ha sido parte de una conversación más amplia sobre esta dolorosa experiencia. Durante la entrevista, recordó que esta tragedia cambió su forma de ver la vida, y que ahora valora más cada momento con sus hijas. “El embarazo que cambió mi vida”, expresó, resaltando cómo esa pérdida le dio una nueva perspectiva sobre la maternidad y la importancia de cada día con sus seres queridos.