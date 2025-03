Esta inquietante película en Netflix es una joya de 94 minutos: tienes que verla antes de que la eliminen

Las películas inquietantes tienen algo especial que atrapa a la audiencia: te mantienen en vilo, te hacen cuestionar lo que ves y a menudo no puedes dejar de pensar en ellas mucho después de que los créditos han terminado. En medio de la inmensa oferta de contenido que Netflix tiene para ofrecer, Dual se ha convertido en una joya inesperada. Esta película de 94 minutos dirigida por Riley Stearns ha cobrado relevancia en los últimos días debido a que será eliminada pronto de la plataforma. Si aún no la has visto, es hora de que te pongas al día, porque su propuesta es tan intrigante como perturbadora.

Una premisa que te engancha desde el principio

En un mundo donde la ciencia ficción se mezcla con lo filosófico, Dual presenta una premisa que, a primera vista, podría parecer un thriller típico: Sarah, interpretada por la talentosa Karen Gillan, es diagnosticada con una enfermedad terminal. Ante la inevitabilidad de su muerte, decide crear un clon de sí misma para que su familia y su pareja puedan seguir adelante sin ella. Sin embargo, las cosas no salen como se esperaba, y pronto Sarah se encuentra enfrentando a su clon, quien decide que no está dispuesta a cederle la vida.

Lo que hace a Dual una propuesta tan fascinante es la forma en que juega con las expectativas. Aunque la premisa podría haber llevado a una película llena de acción, Stearns opta por un enfoque más introspectivo y oscuro, dejando que el conflicto interno de los personajes, especialmente el de Sarah, sea el verdadero motor de la historia. La lucha por la identidad, la muerte y la capacidad de cambiar en la vida son los temas subyacentes que hacen que esta película se quede contigo mucho después de que termine.

Una película con un estilo único

Riley Stearns no es ajeno a las historias que desafían las convenciones del cine tradicional. Con su trabajo anterior, como el inquietante “The Art of Self-Defense”, ya demostró que no le teme a explorar temas tabú con una mezcla de comedia negra y drama existencial. En Dual, Stearns lleva esa misma fórmula, pero con una dosis extra de absurdidad y angustia existencial.

Los diálogos son secos y, en ocasiones, parece que los personajes están más conectados con su entorno que con las emociones humanas. Esta falta de emoción palpable genera una atmósfera extraña y desoladora que mantiene al espectador en un estado de alerta, sin saber qué esperar a continuación.

A medida que la película avanza, la trama se va tornando cada vez más compleja. Sarah no sÓlo debe enfrentarse a su clon, sino también a sus propias dudas sobre lo que significa vivir una vida auténtica. ¿Vale la pena seguir luchando por una vida que siempre pareció vacía?

Esta película no busca ofrecer respuestas fáciles. En cambio, ofrece una reflexión sombría y mordaz sobre la vida, la muerte y el valor de nuestra identidad. Con una mezcla de comedia negra y un tono filosófico que desafía las convenciones del cine de ciencia ficción, Dual se convierte en una experiencia que es tanto inquietante como profundamente provocadora.

Es el tipo de película que invita a la reflexión y a la conversación, y que seguramente cambiará la forma en que ves las historias sobre clones, identidades y la lucha interna del ser humano.

Si te gustan las películas que desafían las convenciones y te mantienen pensando mucho después de que terminan, Dual es una experiencia que no puedes dejar pasar. Y con su fecha de eliminación acercándose, es el momento perfecto para sumergirse en esta joya inquietante antes de que desaparezca.