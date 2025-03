¿Cambió muchó? Así lucía Bárbara de Regil a los 16 años con su hija en brazos y dicen “no se parece nada ahora”

El lunes 24 de marzo, Mar de Regil cumplió 21 años, y su madre, la icónica actriz de ‘Lalola’, Bárbara de Regil, celebró su vida con un emotivo mensaje de cumpleaños, donde compartió una serie de imágenes que sorprendieron a más de uno.

PUBLICIDAD

La actriz de ‘Rosario Tijeras’ ocupó sus redes sociales para celebrar, junto a sus más de nueve millones de seguidores, el cumpleaños de su única hija, a quien sorprendió con un fabuloso arreglo compuesto por un enorme bouquet de globos en colores rojos y rosas, además de formas de cerezas con detalles estilo picnic y un gran pastel de cumpleaños con una leyenda en la que se podía leer: “I am creating the life of my dreams”, (estoy creando la vida de mis sueños).

Además, Bárbara de Regil, junto a su esposo, Fernando Schoenwald, sorprendieron a la joven de 21 años con un “pastel” hecho de donas glaseadas que tenían unas velas doradas, además de la caja de un labubu como el primer regalo para su hija, mientras le cantaban las mañanitas, acompañados por sus mascotas.

Bárbara de Regil festeja cumpleaños de su hija Mar de Regil. Instagram: @barbaraderegil (Instagram: @barbaraderegil)

Bárbara de Regil dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hija

Bárbara de Regil, ocupó sus redes sociales para celebrar el cumpleaños de su hija Mar, a quien dedicó un emotivo mensaje por sus 21 años, dejando una conmovedora publicación donde compartió algunas fotografías inéditas junto a ella.

En su mensaje de felicitación, la actriz, de 37 años, escribió: “Neni solo tú y yo sabemos todo lo que hemos vivido. Crecimos juntas (literal) y ver en lo que te has convertido, me hace sentir la mujer más feliz y orgullosa del mundo. HAPPY BIRTHDAY! Eres mi persona favorita y AMO estar contigo. Te admiro muchísimo! Eres fuerte, estás llena de vida, talentosa , valiente , de buen corazón y un gran ser humano. Verte hoy me llena de orgullo y de paz. Gracias por ser mi compañera de vida. Te amo con todo mi corazon neni”.

Así se veía Bárbara de Regil a los 16 años

Sumando un total de 14 imágenes y videos, Bárbara de Regil, compartió momentos junto a su hija, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores, fue “La última foto”, como ella advirtió, donde, revivió un recuerdo cuando su hija estaba recién nacida y ella tenía 16 años.

Muchos no tardaron en reaccionar a esta imagen, y es que, hubo quienes señalaron que Bárbara de Regil, había cambiado mucho, mientras que otros admiraron su fortaleza de haberse convertido en una mamá joven:

PUBLICIDAD

“¿¡Eres tú?! Wooow, parece Mar, no te pareces nada ahora…”, “El verdadero por culpa de mi madre nací bonita”, “Wow comfirmo con la última que son gemelas”, “Es verdad a Mar cargando a Mar son iguales en esta foto”.

Así se veía Bárbara de Regil a los 16 años Instagram: @barbaraderegil (Instagram: @barbaraderegil)

En su paso por el programa de Montse & Joe, Bárbara de Regil reveló los retos de convertirse en mamá joven, revelando tener una adolescencia complicada, abandonando la casa de su madre para vivir en Acapulco con su padre, revelando tener malas compañías, excesos y tatuajes hasta que un día se embarazó de un hombre cinco años mayor que ella.

“Mi mamá lloraba y decía ‘Mi hija teniendo una hija’. Además, yo me embaracé con anemia; vivía con mi papá en Acapulco, él estaba en su show, en su fiesta, y yo estaba ahí”, hasta que regresó a vivir con su madre y poco a poco fue equilibrando la maternidad con el trabajo, consolidándose como una de las actrices más famosas del país.