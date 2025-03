Pedro Pascal responde a los rumores de un romance con Jennifer Aniston

Los rumores sobre una posible relación romántica entre Pedro Pascal y Jennifer Aniston surgieron tras su aparición en una reciente cena en West Hollywood. El actor chileno decidió aclarar la situación y desmentir las especulaciones que surgieron en torno a su vínculo con la estrella de Friends. A través de una entrevista, Pascal explicó que el encuentro con Aniston no fue más que una reunión casual entre amigos.

PUBLICIDAD

El 23 de marzo, los dos actores fueron captados juntos en el exclusivo restaurante Tower Bar, ubicado en el Sunset Tower Hotel. Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando todo tipo de comentarios en redes sociales. Sin embargo, Pascal ha sido claro en restar importancia a las suposiciones sobre su relación con la actriz de 56 años.

La aclaración de Pascal: “Somos amigos”

En la premiere de la segunda temporada de The Last of Us, Pascal abordó los rumores que surgieron después de su encuentro con Aniston. Durante una entrevista con E! News el 24 de marzo, el actor aclaró que no existe una relación amorosa entre ellos. “Somos amigos y fuimos a cenar con amigos en común”, afirmó con naturalidad, restando importancia a las especulaciones que circulaban sobre su cena.

El actor también explicó que, en ocasiones, este tipo de encuentros son malinterpretados por los medios. A pesar de que las fotos de la velada mostraban a los dos conversando cálidamente, fuentes cercanas a ambos confirmaron que su relación es puramente amistosa. “No hay romance entre Jennifer Aniston y Pedro Pascal”, aseguró un informante a Page Six, y TMZ corroboró que la cena fue simplemente una reunión entre amigos.

El cariño y admiración de Pascal por Aniston

En otras entrevistas, Pedro Pascal también aprovechó para hablar con cariño sobre Jennifer Aniston. En la alfombra roja de la premiere de The Last of Us, Pascal expresó su admiración por la actriz y destacó su calidez y empatía. En una charla con Access Hollywood, el actor bromeó diciendo que podría convencer a Aniston de unirse a su serie de HBO o, de ser necesario, ir él mismo a The Morning Show, la serie que Aniston protagoniza en Apple TV+.

“Eso no sería algo terrible”, añadió entre risas, y cuando se le preguntó si aceptaría un papel en la serie de Apple TV+, Pascal dejó claro que estaría dispuesto a hacerlo. “Yo haría cualquier cosa por Jennifer”, señaló. Además, el actor resaltó la habilidad de Aniston para tranquilizar a las personas en situaciones de estrés. “Si estás muy estresado en una fiesta, haz contacto visual con Jennifer Aniston y ella calmará tu sistema nervioso central”, comentó, aludiendo a su capacidad para generar calma en los demás.