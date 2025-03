Paquita la del Barrio tuvo una participación en una famosa telenovela: Thalía la protagonizó

Desde su debut sobre los escenarios hasta su reciente fallecimiento a los 77 años, la cantante mexicana Paquita la del Barrio cautivó a millones cantando al desamor con su inconfundible voz.

Sin embargo, la intérprete de Rata de dos patas no solo brilló entonando himnos, sino también actuando en algunas producciones televisivas en donde su carisma y presencia inundó la pantalla.

De hecho, en uno de estos proyectos en donde quedó inmortalizada, la artista incluso compartió escenas con algunos grandes de la televisión mexicana, como la también cantante y actriz Thalía.

La telenovela en donde Paquita la del Barrio actuó con Thalía

Se trata de la exitosa novela María Mercedes, una producción de Valentín Pimstein para Televisa basada en una historia de Inés Rodena que se transmitió de mediados de 1992 a inicios de 1993.

En el emblemático melodrama, encabezado por la cantante de Amor a la mexicana y Arturo Peniche, la famosa nacida como Francisca Viveros interpretó una versión de sí misma llamada Paquita.

La primera aparición de Viveros como esta cantante fue en el episodio 72 de la trama cuando doña Filo, papel interpretado por Carmen Salinas, la presenta a la protagonista encarnada por Thalía.

En ese punto, María Mercedes está construyendo su carrera como cantante y conocer a Paquita la llena de ilusión. “Me habían hablado mucho de ti”, expresa Paquita a Meche en su primera escena.

“Ay, encantada, señora. ¡Canta usted retebién! Sobre todo, las canciones de despecho… Ay, no sabe cuánto me gusta”, responde la heroína del proyecto ante la estrella de entonces unos 45 años.

De acuerdo a IMDb, Paquita la del Barrio tuvo apariciones en otros seis capítulos de este clásico de las telenovelas mexicanas en el que dio muestra del gran talento artístico que siempre la distinguió.

Tras la lamentable partida de la famosa el pasado mes de febrero, Thalía recordó cómo fue trabajar con ella en esta telenovela en una publicación que escribió para despedirla en su cuenta en X.

“Recuerdo que cuando me avisaron que @paquitaoficialb iba a actuar conmigo en una escena de mi novela María Mercedes, ¡yo me puse tremendamente nerviosa! En aquel entonces, antes de conocerla, ella me imponía una imagen de mujer fuerte y de pocas palabras”, contó.

“Y cuál fue mi sorpresa que, desde que la conocí hasta que terminó el día de filmación, no paramos de reír, de alburear y de platicar de nuestras colonias y barrios ella, @CarmenSalinasLo y yo. Fue una experiencia muy hermosa y divertida”, agregó.

“Paquita marcó un camino claro y contundente al tratarse del empoderamiento de la mujer en la música. Ella siempre habló claro y segura de sí en sus canciones y ayudó a miles de mujeres en esta industria a sentirse más abiertas y seguras al hablar de sus experiencias de vida sin tabúes. ¡Gracias, Paquita! Acá seguiremos escuchando tu voz incomparable celebrándote siempre”, concluyó.