Feid habla del significado de Karol G en su vida y sorprende con sus palabras

Feid, también conocido como Ferxxo, es un cantante y compositor colombiano que ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes en la música urbana.

Inició su carrera escribiendo para artistas como J Balvin, Maluma y Nicky Jam, lo que le permitió ganar reconocimiento antes de lanzarse como solista. Su estilo fusiona reguetón con sonidos frescos y letras melódicas, lo que lo ha diferenciado en la escena.

Romance con Karol G

Su relación con Karol G, confirmada en 2023, ha sido un punto de interés mediático y ha fortalecido su imagen en el género. Más allá del romance, ambos han sido clave en la expansión del reguetón colombiano, dominando listas globales y colaborando en proyectos musicales.

Durante una entrevista con Enrique Santos, Feid confesó: “creo que tenemos carrera separadas, ese es a propósito. Ella es muy exitosa, pues demasiado exitosa en lo que hace, como que en su vida y en sus vueltas. Es una mujer que yo admiro mucho y que quiero mucho. Y mi proyecto, yo también lo cuido mucho y lo resguardo mucho de cualquier cosa”.

Feid no descartó en hace algo, “si en algún futuro hacemos otra vuelta, va a ser muy especial. Pero no es algo como que uno le trasnoche, como que, marica, hay que sacar una canción. No, es como, es otro tipo de relación en ese aspecto, como lo laboral. Ella, es más un apoyo, un acompañamiento, se opina, se dice”.

Feid habla de lo que significa Karol G en su vida (Mike Coppola/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Feid afirma que Daddy Yankee y Don Omar son lo reyes del reguetón

En términos de impacto, Feid ha sido una voz clave en la evolución del reguetón, destacando por su autenticidad y sonido innovador. Entre sus pilares en la música están J Balvin, quien lo ha apoyado desde sus inicios, y productores como Sky Rompiendo y Ovy on the Drums, quienes han contribuido a su característico sonido.

Durante la entrevista, dijo que la columna del reguetón son y serán Daddy Yankee y Don Omar.