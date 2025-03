Benny Blanco cambió de look y fans agradecen a Selena Gomez: “ya me enamoré”

Desde que Selena Gomez oficializó su relación con Benny Blanco, el productor musical ha estado en el ojo del huracán. Si bien su talento es indiscutible, su estilo ha sido objeto de críticas constantes en redes sociales. Muchos lo han calificado como “descuidado” y “sin gracia”, pero eso no ha sido impedimento para que Selena lo ame tal como es. Aun así, el músico decidió sorprender con un pequeño cambio que ha dejado a todos boquiabiertos.

Recientemente Benny recurrió a TikTok para documentar un momento histórico en su vida: el fin de su icónica uniceja. En el clip, se le ve sufriendo mientras un estilista le da forma a sus cejas. “Háganlo ligero porque la amo”, se escucha decir a Selena en el fondo del video, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

A pesar del dolor evidente en su expresión, Benny logra completar la sesión de depilación y revela su nuevo look con una frase inesperada: “No noto la diferencia”. Pero los fans sí.

¿El “efecto Selena”?

Los comentarios de usuarios no se hicieron esperar. “¿Qué quieres decir con que no ves la diferencia? Pareces otra persona”. “Respeto mucho que Selena lo ame como es, pero gracias a Dios alguien le metió mano a esas cejas”, bromeó otro usuario. Algunos incluso lo compararon con un “glow up” digno de antes y después en Hollywood.

No faltaron quienes lo catalogaron como el “efecto novia”, un fenómeno en redes que describe cómo la apariencia y el estilo de los hombres mejoran después de entrar en una relación. “El efecto Selena es real. Primero el amor, luego la ceja y después el pelo, esperemos”. “Benny, por favor, un poco de acondicionador en esos rizos y serás un galán”. “El amor está haciendo que Benny se vea guapo”, se lee.

El estilo único de Benny Blanco

Blanco, de 37 años, ha sido objeto de burlas por su apariencia en múltiples ocasiones, pero siempre ha tomado las críticas con humor. En una entrevista pasada, el productor mencionó: “Soy tan feo que ya di la vuelta y ahora soy atractivo”.

Mientras algunos celebran su autenticidad, otros critican su apariencia “desaliñada” y la contrastan con la sofisticación de Selena. Sin embargo, lejos de ceder ante las críticas, Benny ha dejado claro que su imagen es una elección intencional y que siempre se mantendrá fiel a su esencia. “Lo importante es sentirte cómodo con lo que usas y cómo te ves”, dijo en una entrevista para People. Sin embargo, también reveló que ha ido adoptando nuevos hábitos de cuidado personal, como faciales regulares y una rutina de piel más estricta.

Selena y Benny: una historia de amor sin filtros

Desde que la pareja anunció su relación en 2023, han sido inseparables. Su compromiso en diciembre de 2024 marcó un nuevo capítulo en su historia de amor. Además, recientemente lanzaron juntos el álbum I Said I Love You First, en el que muestran su química tanto dentro como fuera del estudio.

A pesar de la transformación de Benny, Selena sigue dejando claro que lo ama tal como es.