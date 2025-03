Ben Affleck habló por primera vez sobre su divorcio con Jennifer Lopez: “La razón es un poco vergonzosa”.

Los artistas estuvieron casados durante dos años, y las primeras semanas desde de su ruptura, se mostraron cercanos, haciendo ver que su separación fue amistosa. No obstante, ante los medios trascendió que Jlo estaba destrozada, y que a la fecha, no se arrepiente de su amorío con el ganador del Óscar.

En una entrevista publicada por GQ este 25 de marzo, Ben Affleck se sinceró sobre el divorcio, hablando del documental ‘The Greatest Love Story Never Told’ que trata sobre su matrimonio con la actriz y cantante, de 55 años.

En conversación con el citado admitió que tuvieron diferencias, y que parte de estas diferencias, fueron por el enfoque distinto que cada uno tiene de la fama.

Sin embargo, recalcó que cuando él se casó con Jennifer Lopez, estaba consciente de su forma de ser, y que así la aceptó. “No te casas con un capitán de barco y dices que no te gusta el agua… Tienes que ser dueño de lo que sabías al entrar en cualquier relación”, subrayó el actor, de 52 años.

Expuso que “ como sucede en las relaciones, no siempre tienes la misma actitud hacia estas cosas… Mi temperamento es un poco más reservado y privado que el de ella ”. Por eso enfatizó que sus puntos de vista diferentes sobre la fama, no fueron la causa de su divorcio. “ Creo que es importante decir que no fue la causa de una fractura importante. No es que puedas ver ese documental y listo, ‘Oh, ahora entiendo los problemas que tenían estos dos’ ”.

Ben Affleck y la causa de su divorcio con Jennifer Lopez

Ben Affleck recalcó que la gente siempre quiere encontrar las causas de las separaciones, y que aunque hay quienes se hacen ideas extremas, muchas veces, el motivo es muy cotidiano.

“ Hay una tendencia a mirar las rupturas y querer identificar las causas fundamentales o algo así… La verdad es mucho más cotidiana de lo que probablemente la gente creería ”, manifestó.

Resaltó que sobre el motivo de su divorcio con la ‘Diva del Bronx’, “no hay escándalo, ni telenovela, ni intriga”.

Continuó diciendo que “esta es alguien a quien respeto mucho… Y tengo ganas de adivinar o explorar el tipo de diferencias de perspectiva que tenemos en términos de cómo una persona se siente cómoda acercándose a la línea entre la vida pública y privada”.

En cuanto a las diferencias, el actor enfatizó: “¿Cómo puedes reconciliar eso? Porque yo amo y apoyo a esta persona, yo creo en ella, es maravillosa, quiero que la gente vea eso”. Además, sobre la posición de Jlo en cuanto a la fama, acentuó que no tiene “negatividad, ni juicio, ni nada”.

Sobre el motivo de su ruptura con ella, confesó que “la razón por la que no quiero compartir eso es un poco vergonzosa”.