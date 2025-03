“No soportó”: Ángela Aguilar tomó ‘drástica’ medida tras lanzamiento de Cazzu, esto hizo

Tal parece que el éxito de ‘Con Otra’ de Julieta Cazzuchelli, ya empezó a pasar factura a Ángela Aguilar, quien, tuvo que tomar una drástica decisión luego del lanzamiento de la nueva canción de la argentina.

Fue a finales de octubre, cuando Cazzu se defendió de las polémicas declaraciones que Ángela Aguilar hizo en un medio internacional, donde aseguró que ninguna persona había sido lastimada luego de que anunciara su romance con Christian Nodal, a lo que, la argentina, fue tajante y respondió:

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

“Cuando me dejaron fue por un motivo distinto, pregunté si había alguien más, me contestó que no, yo me enteré en redes, la conocía y compartí con ella unas veces [...] pensé que finalizamos el tema, es doloroso, me hubiera gustado nunca decir nada”.

Unos meses después, la argentina, finalmente lanzó su primera canción de una trilogía de duelo, que se compone de ‘La Cueva’, ‘Dolce’ y actualmente, ‘Con Otra’, una canción que muchos aseguran, estuvo dirigida a Ángela, pues, lanzó una contundente advertencia: “La que nada debe, nada teme. Robado se va, lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo”.

La drástica medida que Ángela Aguilar tomó tras el lanzamiento de Cazzu

Cazzu lanzó su nuevo tema titulado, ‘Con Otra’ cuyos ritmos de cumbia y tajantes versos causaron controversia por su contenido del que, algunos, sospecharon que se trataba de una canción dedicada a Ángela Aguilar, que terminó por “salpicar” a Christian Nodal y hasta a sus padres, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez.

El lanzamiento de esta canción, generó una ola de reacciones en redes sociales, y es que, los internautas rápidamente se fueron a las redes sociales de Ángela Aguilar para comentarles parte de los versos de ‘Con Otra’ y recordarle la supuesta traición que vivió la madre de Inti, tras darse a conocer su amorío con Christian Nodal.

Cazzu estrena 'Con Otra' Youtube

Tal parece que las reacciones y los comentarios que hicieron los internautas en redes sociales, llegaron a ojos de Ángela Aguilar y es que, aseguran que tomó una “drástica” medida en sus cuentas, pues, hubo quienes notaron que, en ciertas publicaciones, la más joven de su Dinastía, habría tomado una nueva decisión, y es que, ha vuelto a limitar a los usuarios a que escriban en sus posteos, como el más reciente donde celebró su premio en Billboard.

En algunas publicaciones, no solo más reciente, donde invitó a sus seguidores a comprar entradas para la gala de ‘Billboard Women in Music’ en el que celebró su premio ‘Breakthrough’ que recibirá el próximo 29 de marzo por su influencia en la industria musical y que fue uno de los posteos que más generó polémica, pues hubo quienes sospecharon que este galardón, fue una de las acciones que Pepe Aguilar ha tomado para salvar la reputación de su hija en medio de la ola de hate, que le llegó tras anunciar su romance y posterior boda con Christian Nodal.

Entre otras publicaciones a las que les ha limitado los comentarios, están su festejo por el millón de reproducciones de ‘Bala Perdida’ y sus nominaciones en Premio lo Nuestro, incluyendo su canción ‘Abrázame’ con Felipe Botello.