No fue Obama: Jennifer Aniston y Pedro Pascal desatan rumores de romance, pero causan confusión por este motivo

Jennifer Aniston ha vuelto a encender las alarmas sobre su situación sentimental, y es que, hace unos meses, se dijo que la famosa estrella de ‘Friends’ estaba sosteniendo algo más que una amistad con Barack Obama, negando categóricamente su romance con el expresidente de Estados Unidos diciendo:

“No me molestó el rumor, pero es absolutamente falso” y aprovechó para señalar que ha tenido más contacto con la propia Michelle Obama que con el político: “Solo lo he visto (a Obama) una vez. Conozco más a Michelle que a él”.

Jennifer Aniston.

Todo esto comenzó a surgir, derivado de una serie de fotografías que fueron publicadas en la red, donde se pudo ver a modo de collage un acercamiento entre Obama y Aniston, haciendo más profundos los rumores de divorcio entre el expresidente de Estados Unidos y su esposa, Michelle Obama, derivado de la ausencia de ella en diversos eventos de su esposo.

Sin embargo, tras hacer una contundente declaración donde Jennifer Aniston negó categóricamente un supuesto ‘romance’ con Barack Obama, las alarmas se encendieron nuevamente, y esta vez, una de las solteras más codiciadas de Hollywood, nuevamente ha sido vinculada con otro hombre, y se trata de uno de los hombres que ha logrado capturar el corazón de miles de mujeres desde el estreno de su exitosa serie ‘The Last Of Us’.

¿Jennifer Aniston y Pedro Pascal tienen un romance?

Jennifer Aniston ha vuelto a desatar las alarmas luego de que fuera captada en lo que parece ser una cena privada junto a Pedro Pascal, generando una ola de reacciones sobre la posibilidad de un romance entre ambas estrellas.

La expectativa por el hecho de que la pareja sostenga un romance ha crecido, y es que, ambos se han colocado en la industria como dos de los solteros más codiciados de Hollywood, y es que, por un lado, Pascal, ha sido vinculado con personalidades como Maria Dizzia, Lena Headey y Robin Tunney, mientras que Jennifer Aniston ha sido vinculada con Gerald Butler, Bradley Cooper y Jason Sudeikis, además del propio, Barack Obama.

La “cita” nocturna de Jennifer Aniston y Pedro Pascal que desató rumores de romance

Fue este sábado cuando Page Six compartió una serie de fotografías en las que Jennifer Aniston y Pedro Pascal se les pudo ver saliendo de Sunset Tower Hotel en Los Ángeles, California, el pasado sábado 22 de marzo.

Según los paparazzi que se encontraron en el lugar, los famosos actores de Hollywood, llegaron en punto de las 8 de la noche por separado, y no fue hasta las 11:30 que, nuevamente, fueron captados, cuando coincidieron en la zona de valet, donde tuvieron una charla para, después, separarse.

Aunque llegaron separados, las agencias que difundieron la información, señalaron que Jennifer Aniston y Pedro Pascal, disfrutaron de una cena juntos que duró aproximadamente tres horas.

Otro de los detalles que llamó la atención, fueron los looks que utilizaron, y es que, apostaron por conjuntos cómodos, mientras ella lució unos cuffed jeans acampanados combinados con un chaleco negro y una camiseta blanca, Pedro Pascal también llevó unos pantalones de mezclilla y una cazadora casual.

Aunque ambos se “mimetizaron” con sus looks y la emoción por ver a ambos actores en un romance creció, hubo quienes aseguraron que esto no se trataba de un romance, sino de la posible participación de Pascal en la serie de televisión, ‘The Morning Show’.