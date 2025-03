“La cara”: el gesto de JLo junto a su hija por el que la acusaron de “avergonzarse de ella”

Jennifer Lopez reapareció junto a su hija Emme Muniz en la alfombra roja del estreno de ‘Othello’ en Midtown, Nueva York, una obra protagonizada por Denzel Washington y Jake Gyllenhaal, que tuvo lugar en el Barrymore Theater.

Ambas acapararon la atención por sus deslumbrantes atuendos; mientras la ‘Diva del Bronx’ apostó por un brillante look de dos piezas, su hija, de 17 años, apareció con un conjunto de traje sastre que causó furor y sacó a relucir el lado oscuro del internet.

Casi un año después de su separación con Ben Affleck, Jennifer Lopez sigue demostrando que un divorcio no la apaga, y esta vez, la famosa cantante apareció en la premiere de ‘Othello’, muy bien acompañada, y es que, su hija con Marc Anthony hizo una aparición, donde posó sonriente junto a su madre.

Esta no es la primera vez que JLo pasa tiempo con su hija, pues en distintas ocasiones, la actriz ha dejado ver lo mucho que han crecido sus gemelos con salidas casuales de compras y paseos que dan actualizaciones de cómo están Emme y Max.

Hija de Jennifer Lopez reaparece y critican su look de traje sastre

Horas antes de hacer su aparición, Jennifer Lopez adelantó que tendría un acompañante muy especial a través de sus Instagram Stories: “Tengo la cita más increíble para el estreno de Otelo”, más tarde, la cantante de ‘On the Floor’ apareció en la alfombra roja de la obra junto a su hija de 17 años, Emme Muniz.

Sin embargo, las comparaciones entre madre e hija estallaron en redes sociales, y es que, hubo quienes hicieron crueles comentarios en los que resaltaron que Emme Muniz no heredó el característico glamour de su madre, pues fueron looks completamente contrarios que generaron debate.

La hija de Marc Anthony y JLo, acudió a la alfombra roja con un conjunto de traje sastre en color negro de raya diplomática que combinó con una camisa gris y una corbata de estampado tartán con ligera joyería y nulo maquillaje, dejando su rostro completamente libre de cualquier tipo de producto.

El gesto de JLo a su hija que indignó en redes

Su look andrógino volvió a desatar una ola de opiniones en redes sociales, donde usuarios, arremetieron cruelmente en contra de Emme Muniz, tanto por su atuendo como por su aspecto físico donde se leía: “Esa niña parece de 80 años”, “¿Qué le pasó a Harry Potter?”, “Tan femenina su mamá y prefirió vestirse como su papá”.

Sin embargo, los más observadores no solo arremetieron contra el look que Emme Muniz, felizmente utilizó para esta gala, y es que, hubo otros que aseguraron que Jennifer Lopez deseaba posar “sola” y no pudo hacerlo, señalando que se sintió “avergonzada” de su hija:

“Jlo queriendo posar sola y le hije allí queriendo salir en todas las fotos”, “La cara de JLo cuando regresa la hija a tomarse más fotos”, “Solo le permitió algunas para que crean que es una súper mamá. Ya después chao que no te conozco”, mientras que otros defendieron a la actriz diciendo: “Jlo feliz con su hija y la gente opinando... estén pendientes a sus hijos y no critiquen, estamos en el siglo XXI esto ya está normalizado”.