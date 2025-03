La critican por su look desaliñado, pero Shakira desafía a su propio estilista y así calla bocas

Shakira no necesita grandes producciones ni un ejército de estilistas para deslumbrar. Mientras su gira Las Mujeres Ya No Lloran arrasa en cada ciudad, la colombiana demuestra que la belleza no tiene que ser complicada. En un reciente video de TikTok, dejó ver su rutina de cuidado capilar y skincare, una demostración más de su autenticidad, alejada de los estándares que intentan imponerle.

En uno de los clips, la cantante aparece en su baño, con el cabello aún mojado, aplicando lo que llama su “suero especial” junto a un producto para definir rizos. Explica que su melena rizada requiere más aceite porque tiende a ser más seca y propensa al frizz. Luego, en su camerino, su estilista interviene solo para reforzar la hidratación, aplicando más producto y dividiendo su cabello en mechones.

“Él es el genio del cabello, así que lo dejo hacer lo suyo”, dice con una sonrisa, mientras las trenzas se forman y la magia sucede. Tres horas después, su melena está lista para el escenario, sin necesidad de extensiones ni trucos excesivos.

Este vistazo a su backstage ha causado revuelo en redes sociales. Comentarios como “Me tardé más arreglándome para su concierto que ella en prepararse para dar el show” y “Ella es millonaria y aún así usa lo menos posible” reflejan el asombro y la admiración por su sencillez. Sin embargo, no faltan las críticas. Algunos aseguran que “siempre se ve desarreglada” o que “si se dejara asesorar, llevaría su look a otro nivel”.

Shakira ignora a los haters

Por supuesto, Shakira no se deja afectar. Su esencia está en la naturalidad, en la confianza con la que pisa el escenario sin intentar encajar en moldes ajenos.

A sus 47 años, su belleza sigue intacta, y parte de su secreto está en la vitamina C, uno de los pocos productos en los que confía para cuidar su piel. “Es un potente antioxidante que combate los signos del envejecimiento y deja la piel como porcelana si se usa con constancia”, explica.

Sin tratamientos excesivos ni fórmulas milagrosas, Shakira abraza la simplicidad en un mundo obsesionado con lo artificial.

Mientras la gira sigue su curso con presentaciones inolvidables, su autenticidad se mantiene intacta. Su rutina, lejos de los clichés de la perfección inalcanzable, es una lección: no se necesita un arsenal de productos para brillar. Con su effortless beauty, Shakira deja claro que la naturalidad es su mejor carta y que, a veces, menos es mucho más.

Shakira está imparable con su gira

La superestrella colombiana Shakira se presenta durante su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México, el miércoles 19 de marzo de 2025.

Las mujeres ya no lloran World Tour no solo ha sido un fenómeno global con entradas agotadas en tiempo récord, sino que también ha reafirmado su conexión inquebrantable con el público. En México, donde actualmente deslumbra con su talento, ha hecho historia con múltiples fechas sold out en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Pero su impacto va más allá de los escenarios y las ovaciones: la gira está dejando una huella económica impresionante, con una derrama estimada en más de 3,247 millones de pesos solo en la capital mexicana. Con cada presentación, Shakira sigue demostrando que su brillo es auténtico, su talento inigualable y su esencia, tan natural como arrolladora.