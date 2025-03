Eva Longoria celebra sus raíces mexicanas en una comedia familiar llena de caos y diversión

Prepárate para la aventura más caótica y divertida del año, porque Disney+ está por estrenar una película que hará que cualquier viaje familiar parezca una montaña rusa extrema. ‘Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip’ llega para recordarnos que, cuando todo puede salir mal… probablemente saldrá peor.

PUBLICIDAD

Con la talentosa Eva Longoria al frente del elenco, esta nueva comedia promete una montaña rusa de emociones, momentos hilarantes y ese caos familiar con el que muchos se sentirán identificados. Para celebrar el estreno, Longoria visitó la Ciudad de México y tuvo un encuentro especial con la prensa, donde -junto al resto del elenco que también incluye a los mexicanos Mabel Cadena y Cristo Fernández- compartió detalles sobre su experiencia en esta odisea sobre ruedas.

Un road trip que sale mal

Estreno Alexander y un viaje terrible, horrible, malo…¡Muy malo! (Disney+)

En esta nueva adaptación del clásico infantil de Judith Viorst, seguimos a Alexander (Thom Nemer), un niño de 11 años convencido de que un antiguo ídolo maldito está arruinando las esperadas vacaciones familiares en México. Su madre, Val (Eva Longoria), una escritora de viajes, había planeado un recorrido de ensueño en un lujoso RV para reconectar con su familia. Pero lo que debía ser un viaje relajante se convierte en una serie de desastres que desafían toda lógica.

Con un elenco estelar que incluye a Jesse García, Paulina Chávez, Rose Portillo, Cheech Marin y los talentos latinos Mabel Cadena, Cristo Fernández y Harvey Guillén, la película, dirigida por Marvin Lemus, promete risas, emoción y un mensaje sobre la importancia de la familia.

Eva Longoria: Orgullo latino y diversión en el set

Durante la conferencia de prensa, Eva Longoria compartió su entusiasmo por formar parte de una historia que celebra la identidad latina. “Para mí era importante hacer una película que pudiera ver con mi hijo, una historia familiar donde los latinos estén al frente de una gran producción”, mencionó. La actriz también reveló que, aunque la película es una comedia ligera, tuvo sus retos físicos.

Estreno Eva Longoria protagoniza Alexander y un viaje terrible, horrible, malo…¡Muy malo!

Longoria, quien divide su tiempo entre Los Ángeles, España y Ciudad de México, resaltó que participar en un filme que pone en el centro la cultura mexicana fue un honor. “Mi personaje, Val, quiere que su familia se conecte con sus raíces, y en la vida real, yo también me siento muy orgullosa de mis orígenes mexicanos”, declaró.

Un proyecto con mucha magia y corazón

Paulina Chávez, quien interpreta a la hermana mayor de Alexander, compartió su emoción al unirse al elenco.

PUBLICIDAD

Estreno Alexander y un viaje terrible, horrible, malo…¡Muy malo! (Disney+)

“Desde que leí el guión, vi reflejada a mi propia familia en esta historia. Trabajar con un equipo tan talentoso fue una experiencia increíble”. La actriz también destacó lo mucho que aprendió de Eva Longoria: “Ella es una mentora para mí y me inspira todos los días”.

Por su parte, el director Marvin Lemus, conocido por su trabajo en ‘Gentefied’, habló sobre la importancia de ver más historias latinas en la pantalla. “Crecí sin ver familias como la mía en la televisión. Con esta película, quiero que los niños latinos se sientan representados y celebren sus raíces con orgullo”, afirmó.

Estreno Mabel Cadena se une al elenco de Alexander y un viaje terrible, horrible, malo…¡Muy malo!

Mabel Cadena, quien tiene una participación en la cinta, compartió que la experiencia de trabajar en la película fue profundamente transformadora. A pesar de no estar tan familiarizada con la comedia, la actriz aseguró sentirse en un ambiente muy seguro para aprender y experimentar. “Un día me hablaron, me invitaron a ser parte de este crew, y la verdad es que aprender y ver como Eva Longoria hace comedia y llegar a un set donde Marvin empezaba los días desde un lugar de respiración, meditativo, generando una armonía como la que generaba, fue una de las experiencias más amorosas y hermosas en que he vivido”.

¿Cuándo se estrena?

‘Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip’ llega a Disney+ el 28 de marzo de 2025, con una combinación perfecta de risas, caos y corazón.

Estreno Alexander y un viaje terrible, horrible, malo…¡Muy malo! (Disney+)

A través de sus personajes e historia hilarante, esta película nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad, el valor de la conexión familiar sigue siendo el mayor refugio.

En un mundo cada vez más polarizado, donde las identidades se desdibujan y la conexión con nuestras raíces se pierde entre las prisas del día a día, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip llega como una bocanada de aire fresco. Esta comedia familiar no sólo es una invitación a la risa, sino también un llamado a reflexionar sobre el verdadero significado de la familia y la importancia de reconectar con nuestras raíces.