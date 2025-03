¿Cazzu destruyó un matrimonio? Mujer hace fuerte acusación en contra de la cantante que podría opacar su éxito

El 2025 parece estar marcando un renacer para Cazzu. Después de su muy comentada ruptura con Christian Nodal en 2024, la cantante argentina ha centrado todos sus esfuerzos en su carrera y en su hija. Tras los éxitos de temas como La cueva y Dolce, Cazzu lanzó el 19 de marzo su más reciente sencillo, Con otra, que rápidamente se convirtió en tendencia, no solo por su poderosa letra, sino también por despertar sospechas de que podría estar dedicada a Ángela Aguilar.

Cazzu enfrenta graves acusaciones en su contra

Cazzu estrena 'Con Otra' Youtube

En medio del éxito que está teniendo Cazzu, hay quienes parecieran estar buscando afectarla. Una nueva acusación ha surgido que no involucra ni a Ángela Aguilar ni a Nodal, pero que ha logrado robar la atención de los medios y las redes sociales. Nadir Jalil, una mujer argentina, ha saltado a la palestra para contar su versión sobre un incidente que, según ella, ocurrió en 2014, cuando Cazzu le habría “robado” a su marido mientras ella estaba embarazada.

“Muy lindo el tema de Cazzu, pero me recuerda en el 2014 cuando me mandaba mensajes contándome lo hermoso que lo había pasado en el cerro con mi marido y yo lloraba en la maternidad embarazada de 8 meses de mi hija, memoria”, expresó.

Nadir, visiblemente afectada por lo que describe como una traición dolorosa, relató en una entrevista reciente con el periodista Javier Ceriani que, mientras esperaba a su segunda hija, Cazzu mantuvo una relación con su esposo. “He llorado mucho, lloraba, sufría, me sentía mal e insegura porque me veía con semejante panza, enorme, y yo le veía a ella (Cazzu)”, expresó Nadir, quien, según su relato, se enteró de lo que estaba sucediendo cuando tenía ocho meses de embarazo. “Me mandaba mensaje contándome lo hermoso que lo había pasado en el cerro con mi marido y yo llorando en la maternidad”, recordó con amargura.

Internautas reaccionan, ¿defendieron a Cazzu?

Este testimonio ha causado un gran revuelo en las redes sociales, y las reacciones no se han hecho esperar. Mientras algunos apoyan a Nadir, argumentando que su versión tiene peso, otros la acusan de buscar protagonismo y de intentar manchar la imagen de Cazzu en un momento tan exitoso para ella. “Lo más gracioso que a la Cazzu le hicieron lo mismo, pero ella seca sus lágrimas con billetes y vos seguís con el mismo tipo”, dijo uno de los internautas, quien señaló la supuesta ironía de la situación.

Lo que más sorprendió en este escándalo es la revelación de que Nadir no fue la única mujer involucrada en este triángulo amoroso. De acuerdo con la mujer, Cazzu y su cuñada se conocían, lo que refuerza su acusación de que la cantante sabía perfectamente sobre su embarazo y, aún así, decidió seguir con su relación con su esposo. “Ella (Cazzu) sabe que yo no estoy mintiendo. He sufrido un montón porque he terminado internada porque no quería comer porque él me engañaba con ella”, agregó Nadir, quien aseguró que este asunto la afectó profundamente, incluso llevándola a un hospital.

Sin embargo, no todo es tan claro como parece. En las redes sociales, muchos usuarios han salido en defensa de la cantante, poniendo en duda la versión de Nadir. Eso sí, la mujer en su cuenta de Facebook, respondió con firmeza, asegurando que no está inventando nada y que lo vivido en 2014 le causó un gran dolor emocional.