Marimar Vega explota contra rumores de separación entre Zuria Vega y Alberto Guerra

Alberto Guerra había sido captado muy cercano a Madonna en la Fashion Week de Milán que se llevó a cabo hace unos meses, lo que causó que surgieran especulaciones sobre una supuesta infidelidad a su pareja, Zuria Vega.

Sin embargo, la pareja bromeó en sus redes sociales sobre los rumores que comenzaron a circular, dejando ver que no había ninguna infidelidad de parte del actor cubano, y confirmaron que la relación continuaba con buen rumbo.

Meses después, el romance estaría tomando una nueva dirección. De acuerdo con las declaraciones realizadas por Juan José Origel en su programa ‘Con permiso’, transmitido por Unicable, los artistas estarían enfrentando una crisis matrimonial.

Zuria Vega y Alberto Guerra

Rumores sobre un divorcio

Según la información emitida por Pepe Origel, Zuria Vega y Alberto Guerra están separados y en proceso de divorcio. Supuestamente, el actor de la serie ‘Accidente’ estaba sacando sus pertenencias del hogar que compartían:

“El viernes pasado nos hablaron de que [Alberto Guerra] ya estaba sacando sus cosas. Ellos viven por la zona de Coyoacán, y él ya estaba sacando sus cosas; nos confirman que ya están separados, ya no viven en la misma casa... Él no sacó tantas cosas, la que se quedó fue ella. Hoy están separados... Te puedo confirmar que ya no están juntos y se dice que supuesta y alegadamente se están divorciando.”

Alberto Guerra y Zuria Vega Instagram: @el_guerra (Instagram: @el_guerra)

La información coincide con la que otorgaron los periodistas del canal de YouTube 'Kadri Paparazzi', pero agregaron más detalles sobre la situación que está atravesando la pareja, que lleva 10 años de relación, asegurando que la razón de su presunta separación es por una supuesta infidelidad:

“Se dice que el meollo del asunto es la infidelidad de él, que ella está muy tranquila; él es quien anda queriendo reconciliar las cosas, pero ella es la que se decidió, la que lo corrió, y el día de hoy ya no están juntos.”

La reportera de espectáculos, Irene Moreno, a través de su cuenta oficial de YouTube, reveló supuestas pruebas sobre la infidelidad de Alberto Guerra hacia la actriz. De acuerdo con la información, el actor había intercambiado mensajes con gente que Zuria no conocía y que, con el paso del tiempo, ella notó una actitud diferente en él:

“Zuria no es de estas tóxicas que anda fiscalizando el marido, dicen que es muy alivianada, pero que empezó a sentir un cambio, que una cosa es, ven te voy a impulsar la carrera, te voy a invitar a mis shows, pero de ahí a que hubiera seguimiento eso es lo difícil, no es que sea insegura, es que ella tuvo esa sensación que no le contó todo.”

Zuria Vega y Alberto Guerra Instagram: @zuriavvega / @el_guerra (Instagram: @zuriavvega / @el_guerra)

Marimar Vega responde a los rumores

En una entrevista para Ventaneando, Marimar Vega fue cuestionada sobre los rumores que envuelven la relación de su hermana con Alberto Guerra. La actriz reveló que todo es mentira, sin embargo, no dio más detalles sobre el tema, ya que son cuestiones que a ella no le conciernen:

“Es mentira, si eso es lo que quieren saber, pero no quiero hablar porque no tiene que ver conmigo. Cuando ellos quieran expresar lo que ellos quieran, lo harán.”

Hasta el momento, Zuria Vega y Alberto Guerra no se han pronunciado al respecto.