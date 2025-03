“Las mujeres ya no lloran”, pero Shakira conmueve con su video más íntimo y desgarrador

Shakira está imparable. Su gira Las mujeres ya no lloran World Tour ha sido un fenómeno global, agotando entradas en tiempo récord y movilizando a miles de fanáticos en cada país que visita. En México, donde actualmente se encuentra de gira, la colombiana ha batido récords con múltiples fechas sold out en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Su impacto no sólo se traduce en ovaciones y estadios llenos, sino en cifras astronómicas: se estima que la gira generará un impacto económico de más de 3.247 millones de pesos sólo en la capital mexicana.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en medio del éxito y la euforia de su gira, Shakira sorprendió con un movimiento inesperado: el lanzamiento del video de Última, una de las canciones más emotivas de su álbum Las mujeres ya no lloran. Si bien el título del disco se convirtió en un lema de empoderamiento tras su mediática ruptura con Gerard Piqué, este video rompe con esa narrativa, mostrando a una Shakira más vulnerable que nunca.

El video que desnuda el alma de Shakira

La colombiana eligió el primer aniversario de su álbum para estrenar el videoclip de Última, un tema cargado de nostalgia, duelo y resignación. “Hoy que cumple un año nuestro álbum Las mujeres ya no lloran, les tengo este regalo, mi video de Última, que ya saben es una canción muy personal. Espero que les guste”, escribió en sus redes sociales.

El video fue grabado en Nueva York y muestra a Shakira en una estación de metro, envuelta en un abrigo negro que simboliza el frío emocional que la embarga. Su rostro, bañado en una expresión de melancolía, refuerza el dolor contenido en la letra de la canción.

La letra que quiebra corazones

Última es una despedida sin rabia ni reproches, sólo aceptación y dolor. La letra narra el final de una relación que alguna vez fue genuina, pero que terminó desmoronándose por caminos divergentes.

“Antes que nada te agradezco lo vivido. Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual”

Shakira Shakira se muestra más vulnerable que nunca durante su gira mundial (Instagram)

Shakira no sólo le canta a la pérdida, sino también a la resignación de saber que, aunque el amor fue real, no fue suficiente.

PUBLICIDAD

“Tú querías salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite”

La metáfora del agua y el aceite ilustra una relación que, por más amor que hubo, nunca logró encajar completamente.

“Se nos rompió el amor a mitad de camino ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido. Que ya está decidido. Nos queda lo aprendido"

Una despedida que resuena con millones

Shakira Shakira se muestra más vulnerable que nunca durante su gira mundial (Instagram)

Con Última, Shakira deja en claro que no se trata sólo de superar una ruptura con rabia y orgullo, sino también de vivir el duelo, aprender y seguir adelante. Este giro en su discurso la muestra más humana y cercana, y eso es precisamente lo que ha conmovido a millones de fans.

Desde su estreno, el video se ha vuelto tendencia, acumulando millones de reproducciones en YouTube y generando una avalancha de comentarios. “Demasiado emotivo”, “No puedo dejar de llorar” y “Este es el himno de los corazones rotos” son algunas de las reacciones que dominan las redes.

Shakira ha facturado con su dolor y ha empoderado a muchas mujeres en el proceso. Pero con Última, nos recuerda que a veces, antes de volver a levantarnos, es necesario darnos permiso para llorar.