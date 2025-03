Esto es lo que Ángela Aguilar se habría visto obligada a hacer tras nueva canción de Cazzu

El 2025 ha sido un año de renacimiento para Cazzu. La cantante argentina, quien vivió una ruptura muy controversial con Christian Nodal en 2024, ha centrado toda su energía en su carrera y en su hija. Después de éxitos como La cueva y Dolce, la rapera lanzó su más reciente sencillo, Con otra, causando revuelo por su potente letra, que muchos aseguran estaría dedicada a Ángela Aguilar.

PUBLICIDAD

Frases como “Robado se va lo que robado viene” y “No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama”, han hecho pensar a los fans que Cazzu podría estar hablando directamente de Ángela.

Cazzu Cazzu se burla sutilmente de Ángela Aguilar en su video musical con un detalle inesperado (Youtube)

La especulación aumentó cuando Belinda, exprometida de Nodal, apoyó públicamente a Cazzu con un mensaje en Instagram: “Increíble! La jefa. Temazo!”.

Ángela Aguilar responde a Cazzu

Minutos después de que Con otra se estrenara, Ángela ‘respondió’ a Cazzu haciendo diferentes publicaciones. En una, aparece con su hermano Leonardo y Nodal cantando juntos El amigo, como una forma de expresar que no quiere darle más protagonismo a la polémica.

Por otro lado, en sus historias de Instagram, la cantante publicó un video donde se la veía caminando por su jardín mientras una de sus nuevas canciones sonaba de fondo. Aunque el video no hacía mención directa a Cazzu, la letra de la canción parecía contener un mensaje claro: “Esta bien si me creen, pero sino también. Muy mi vida y la de cada quien. Porque este amor no lo voy a esconder”.

Mientras que pareciera que Ángela pareciera muy tranquila ante la situación con la canción de Cazzu, internautas sospechan que estaría tan harta, que habría tomado una decisión contundente para contrarrestar el hate.

¿Qué hizo Ángela Aguilar?

Poco antes del lanzamiento de la canción de Cazzu, Ángela Aguilar compartió en sus redes sociales que será galardonada con el premio Breakthrough en los Billboard Women in Music 2025, un reconocimiento que celebra su influencia en la industria musical. Sin embargo, la noticia de su logro, junto a Con Otra, ha generado comentarios negativos, especialmente de internautas que aseguran que no merece el reconocimiento.

PUBLICIDAD

“Ya sabemos que tu padre te compra todo”, “No se lo merece”, “Pepeyonce otra vez metiendo mano para salvar a su hija”, se lee.

Ángela Aguilar Ángela Aguilar reacciona de forma sorpresiva en medio de la controversia con Cazzu. (Instagram)

Además, no faltaron quienes criticaron el aspecto de Ángela en el video del anuncio ya que señalan “ya abusó de los filtros”.

Ante la creciente controversia, la cantante se vio obligada a desactivar los comentarios en sus publicaciones.

A pesar de los intentos de generar más atención mediática, Ángela parece haber tomado una postura más tranquila y firme, sin dejarse arrastrar por las polémicas que continúan surgiendo a su alrededor.

Este año sin duda será clave para Ángela Aguilar pues la batalla de indirectas y comentarios sobre su vida personal no parece tener fin. Mientras tanto, Cazzu sigue dejando claro que su música será su principal vía de expresión, y que no tiene miedo de usarla para lanzar mensajes sutiles.