Supuestas pruebas de infidelidad de Alberto Guerra a Zuria Vega salen a la luz

Una de las parejas más queridas de la televisión mexicana se encuentra atravesando una crisis matrimonial. La información fue emitida por Pepe Origel en el programa Con Permiso, transmitido por Unicable, en el que mencionó que Zuria Vega y Alberto Guerra ya están separados.

PUBLICIDAD

La noticia trascendió por todos los medios de comunicación, quienes también recordaron que el actor había sido relacionado anteriormente con Madonna cuando fueron captados juntos en el pasado Fashion Week, y después salieron a la luz fotografías de ambos artistas posando de forma candente.

Según Pepe Origel, Zuria Vega y Alberto Guerra están actualmente en proceso de divorcio y ya no viven juntos, ya que la estrella de la serie ‘Accidente’ estaba sacando sus cosas de la vivienda que comparten:

“El viernes pasado nos hablaron de que [Alberto Guerra] ya estaba sacando sus cosas. Ellos viven por la zona de Coyoacán, y él ya estaba sacando sus cosas; nos confirman que ya están separados, ya no viven en la misma casa... Él no sacó tantas cosas, la que se quedó fue ella. Hoy están separados... Te puedo confirmar que ya no están juntos y se dice que supuesta y alegadamente se están divorciando.”

Alberto Guerra y Zuria Vega Instagram: @el_guerra (Instagram: @el_guerra)

Otras fuentes confirman la información

Kadri Paparazzi es otro de los medios que coincide con la versión de Origel, solo que han agregado más detalles a la información que ha circulado en los medios de comunicación.

De acuerdo con la fuente, el motivo de su separación se debe a una supuesta infidelidad de parte de Alberto Guerra cometida hace tiempo, sin embargo, esta no pudo ser superada por la pareja, ya que supuestamente la actriz la estuvo constantemente recordando:

“Se dice que el meollo del asunto es la infidelidad de él, que ella está muy tranquila; él es quien anda queriendo reconciliar las cosas, pero ella es la que se decidió, la que lo corrió, y el día de hoy ya no están juntos.”

PUBLICIDAD

En el canal de YouTube también se habló de que la pareja optó por irse de viaje para superar la infidelidad, pero no salió como esperaban:

“Pasan ahí un mal sabor de boca, un mal trago. Quieren tener esta reconciliación y se van de viaje por más de un mes a Asia. Regresan, pero lejos de volver más contentos, regresan hasta la ma..., ellos ya pedían regresar, estaban hartos de que Zuria Vega le estuviera reclamando todos los días esta situación a él.”

Supuestas pruebas de infidelidad de Alberto Guerra a Zuria Vega

La periodista de espectáculos, Irene Moreno, reveló en su canal de YouTube las supuestas pruebas que confirmarían la infidelidad de Alberto Guerra a Zuria Vega, con quien ha mantenido una relación durante 10 años.De acuerdo con las fuentes de la reportera, los conflictos en la pareja comenzaron cuando el actor de ‘Ingobernable’ recibió mensajes de personas que su esposa no conoce, lo que causó una molestia en la actriz, que aseguran no es una mujer celosa:

“Zuria no es de estas tóxicas que anda fiscalizando el marido, dicen que es muy alivianada, pero que empezó a sentir un cambio, que una cosa es, ven te voy a impulsar la carrera, te voy a invitar a mis shows, pero de ahí a que hubiera seguimiento eso es lo difícil, no es que sea insegura, es que ella tuvo esa sensación que no le contó todo.”

Inés Moreno informó que no solo el acercamiento que tuvo Madonna con Alberto Guerra le causó incomodidad a Zuria Vega, sino que hubo cambios en él que la hicieron sospechar de que había algo más:

“No solo Madonna, ella fue un puntito de tenerla atravesada, pero dicen que a raíz de todo ese brete, hacía cosas extrañas, como que se le subió (la fama al actor).”