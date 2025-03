¿Reconciliación o pelea? Esto se dijeron Maribel Guardia e Imelda Tuñón tras su pelea

El 1 de marzo, Imelda Tuñón compartió en redes sociales su reencuentro con su hijo tras poco más de 30 días sin verlo, luego de que le fuera arrebatada la custodia de José Julián, derivado de la demanda que su suegra, Maribel Guardia, interpuso contra ella.

Las razones no se dieron a conocer hasta unos días después, cuando se difundieron videos y parte de la demanda en la que se le señaló como poco apta para cuidar del menor, poniendo como uno de los principales motivos, su diagnóstico de bipolaridad, sumado a las acusaciones de abuso de sustancias.

Pese a los señalamientos, Imelda Tuñón se mantuvo luchando por su hijo, y desde que recuperó su custodia, ha buscado demostrar que es una buena madre, compartiendo algunas actualizaciones que dejaron de involucrar imágenes del menor, a pedido de las autoridades, quienes le restringieron a ella y Maribel Guardia publicar fotografías de Juliancito.

Imelda Tuñón presumió su reencuentro con José Julián Instagram: @imetunon (Instagram: @imetunon)

Imelda Tuñón revela detalles de su reencuentro con Maribel Guardia

Imelda Tuñón acudió el pasado martes 18 de marzo al programa Venga la Alegría como invitada especial, y fue ahí donde reveló más detalles de su trabajo en la obra de teatro, ‘La Sirenita’, además de contar cómo se dio su reencuentro con Maribel Guardia luego de que estallara su batalla legal.

“Creo que esto es un escape. Tenía desde finales del año pasado, desde noviembre, que no hacía obras de teatro. Yo siento que estar en ensayos y estar pensando que tienes un proyecto en puerta te hace distraerte, si me está ayudando y me tiene feliz”.

La actriz reveló que su primer contacto con Maribel Guardia, desde la demanda, lo tuvo hace aproximadamente una semana y media, donde solo se limitaron a hablar sobre las citas médicas del menos:

“Fue aproximadamente una semana y media, todo va alrededor de José Julián, preocupaciones de ella en temas de dentista, oftalmólogo y punto se acabó; cosas muy de él, de su cuidado y ya, citas que quedaron pendientes para que las retomara yo”.

¿Imelda Tuñón y Maribel Guardia se reconcilian?

Además, aprovechó el espacio para aclarar si podría haber una reconciliación entre ellas luego de enfrentar una dura batalla legal, en la que hubo sitios señalamientos por parte de ambas, dejando ver una nueva cara de la relación que aparentaba ser perfecta entre Maribel Guardia y la viuda de Julián Figueroa.

“Estamos en una situación familiar muy difícil, todas las partes involucradas; por supuesto que vamos a tratar de hacer el mejor acuerdo posible por él, para estar con conexión con José Julián, que es lo más importante”.

Maribel Guardia dará apoyo económico a Imelda Tuñón

Hasta el momento la única que ha roto el silencio sobre el contacto que hay entre Imelda Tuñón y su suegra ha sido la madre de Juliancito, pues la actriz costarricense no ha dado más detalles sobre esta llamada que sostuvieron ambas.

El último mensaje que Maribel Guardia dejó luego de perder la custodia de su nieto fue una publicación en redes sociales donde se leyó: “La verdadera paz no es aquella actitud que vives en los momentos de calma, es la actitud que demuestras desde lo profundo de tu ser en los momentos difíciles“.