Pese a sus éxitos, Zendaya enfrenta una crisis familia: ¿Tom Holland la está ayudando?

Zendaya y Tom Holland han conquistado el corazón de millones, no solo por su talento en la pantalla grande, sino también por la complicidad y autenticidad de su relación. Desde que se conocieron en el set de Spider-Man: Homecoming, su historia de amor ha sido seguida de cerca por los fans y los medios. Aunque ambos han sido reservados sobre su relación, no han faltado momentos en los que dejan ver lo enamorados que están, y todo parece indicar que ya estarían preparando su boda. La única pista hasta ahora es que Zendaya fue vista luciendo un anillo en el dedo anular, lo que desató especulaciones sobre un posible compromiso.

En medio del éxito, Zendaya enfrenta crisis familiar

Sin embargo, mientras su relación con Tom Holland parece estar en su mejor momento, Zendaya enfrenta una crisis en su vida personal. La noticia del compromiso de Zendaya y Tom Holland ha emocionado a sus fanáticos, pero en el seno de su familia parece haber tensión.

Latonja Coleman, media hermana de la actriz, ha declarado que teme ser excluida de la boda debido a una fractura en su relación con la estrella de Dune. A pesar de esto, asegura que su familia aprecia a Holland y lo describe como alguien “sencillo y buena onda”.

Latonja, de 51 años, comparte padre con Zendaya, Kazembe Ajamu Coleman, y revela que en los últimos siete años solo ha visto a la actriz en dos ocasiones: en una reunión de Acción de Gracias en 2018 y en el funeral de su abuela en enero de este año. “Intenté hablar con ella, pero solo me dio un abrazo con un brazo. Se sintió como si fuera solo una fan”, comentó.

Una relación distante y reproches familiares

La distancia entre Zendaya y Latonja ha sido evidente durante años. Mientras que la actriz mantiene una relación cercana con otros miembros de la familia, Latonja siente que ella y sus nietos han sido ignorados. “Zendaya es muy activa con los hijos de mis otros hermanos, pero mis nietos ni la conocen. Para ellos, solo es la chica de Disney Channel”, confesó.

Además, Latonja asegura que, cuando atravesó una dura batalla contra el cáncer, intentó contactar a su hermana sin éxito. “Pasé por quimioterapias sola, sin apoyo. No sé si Zendaya supo en su momento, pero si se enteró después, jamás me buscó”, reveló. También expresó su descontento con su padre, a quien culpa por su distanciamiento de Zendaya y por haberla hecho sentir como “la oveja negra de la familia”. A pesar de todo, insiste en que no busca dinero ni favores, sino simplemente formar parte de la vida de su hermana.

Tom Holland, un apoyo para Zendaya

En medio de esta tensión familiar, Tom Holland ha jugado un papel crucial en la vida de Zendaya, apoyándola y equilibrando la balanza emocional en un momento tan complejo. No sólo es su pareja amorosa, sino que parece ser su refugio y apoyo incondicional en este momento de crisis familiar.

El actor siempre ha dejado clara la admiración que tiene hacia Zendaya. “Tengo suerte de tener a alguien como Zendaya en mi vida. Es interesante estar en una relación romántica con alguien que está en el mismo barco que tú. Puedes compartir tus experiencias y todo ese tipo de cosas. Y eso vale su peso en oro”, dijo en entrevista con Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes.

Durante una entrevista con British GQ, no escatimó al referirse a ella como una mujer que lo ha ayudado mucho en la vida.

“Hablar con Zendaya me ayudó mucho, de hecho. A veces me parecía un poco idiota a los fanáticos, principalmente porque siempre me sorprendía mucho que quisieran una foto conmigo o una firma o lo que sea”.