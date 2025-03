“Así me ven”: Alejandro Sanz recibe un conmovedor homenaje de sus hijos por sus sacrificios como padre

Alejandro Sanz es, sin lugar a dudas, una de las figuras más icónicas de la música en español. Con una trayectoria de más de tres décadas, el cantante ha conquistado a millones con letras que llegan al alma y melodías que han marcado generaciones. Desde Corazón partío hasta Cuando nadie me ve, su legado musical ha sido innegable. Pero más allá del escenario, Sanz ha desempeñado otro rol con la misma entrega y pasión: el de padre. El artista es padre de cuatro hijos, Manuela, Alexander, Dylan y Alma, y a lo largo de los años ha demostrado que su amor por ellos es incondicional. Este Día del Padre, Alejandro recibió un homenaje muy especial que lo conmovió hasta las lágrimas.

Un regalo lleno de significado

El 19 de marzo, Alejandro Sanz compartió en sus redes sociales un emotivo detalle que sus hijos le prepararon para celebrar el Día del Padre. A diferencia de los reconocimientos y premios que ha recibido a lo largo de su carrera por su talento musical, este obsequio tenía un valor mucho más sentimental. Sus hijos le regalaron una escultura personalizada que representa su vínculo con ellos. Conmovido, el artista expresó: “Esta belleza es mucho más que un regalo de mis hijos. Así me ven, así me sostienen”.

Pero lo que realmente tocó el corazón de Alejandro fue la carta que le escribió su hijo Alexander. En la emotiva dedicatoria, el joven le agradece por su amor, sacrificios y enseñanzas de vida.

“Hola papá. El otro día fui a buscar un regalo para el Día del Padre, y vi un premio de una niña encima de los brazos de su padre y dije boom, este es. En tu vida te han dado muchos premios por ser el mejor artista del mundo y por crear las mejores canciones del mundo, pero la gente no sabe que, aparte de ser un ‘super hero’, eres nuestro super papá y nadie lo hace mejor. Gracias Papá por todo lo que has sacrificado por nosotros, gracias por una vida de chistes y sonrisas, gracias por enseñarme todo lo bonito de la vida. Gracias por tus consejos, cuando me hablas, escucho como si fuera la última cosa que voy a escuchar en mi vida. Estoy muy orgulloso de ser tu hijo, agradecido de poder estar en tu esquina”.

Al leer estas palabras, el cantante no pudo contener la emoción. La carta es un testimonio de la profunda conexión que Alejandro Sanz ha construido con sus hijos a lo largo de los años, pese a la fama y las exigencias de su carrera.

Un padre que inspira

Alejandro Sanz ha sido un padre presente en la vida de sus hijos, a pesar de los retos que conlleva su carrera artística. Su hija mayor, Manuela, también celebró el Día del Padre compartiendo fotos entrañables junto a él, recordando momentos de su infancia. En sus palabras, expresó el amor y admiración que siente por su padre.

Actualmente, el cantante mantiene una relación cercana con sus cuatro hijos, quienes han crecido bajo la influencia de un padre que les ha enseñado el valor del amor, la familia y la autenticidad. En especial, Alexander parece estar siguiendo sus pasos en el mundo de la música, demostrando que el talento y la pasión corren en la familia.

El homenaje de sus hijos dejó claro que Alejandro Sanz no solo es un ícono musical, sino también un padre excepcional. En cada uno de sus logros, premios y canciones, su mayor orgullo siempre ha sido su familia.