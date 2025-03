5 películas en streaming que te ayudarán a sanar un corazón roto en 120 minutos o menos

Sofia Carson protagoniza un viaje de autodescubrimiento en The Life List de Netflix.

Las rupturas duelen, pero las plataformas de streaming tienen justo lo que necesitas para sobrellevar el desamor. Con un catálogo lleno de historias que van desde el drama más profundo hasta la comedia más reconfortante, estas películas te ayudarán a transitar cada etapa del duelo amoroso. Ya sea que necesites desahogarte con un mar de lágrimas, soltar una carcajada que alivie el alma o inspirarte para comenzar de nuevo, aquí tienes una selección de películas perfectas para sanar un corazón roto.

Protagonizada por Sofía Carson, esta conmovedora comedia romántica está basada en el libro homónimo de Lori Nelson Spielman. La historia sigue a Alex Rose, una joven que, tras la muerte de su madre, decide completar una lista de deseos que escribió en su adolescencia. Lo que comienza como una serie de retos aparentemente simples, se convierte en un viaje de autodescubrimiento que la obliga a salir de su zona de confort, enfrentar su duelo y reescribir su historia.

Esta película es un recordatorio de que las rupturas y las pérdidas pueden ser oportunidades para reinventarnos. The Life List es perfecta si buscas una historia que equilibre momentos emotivos con inspiración pura.

2. Someone Great

Someone Great Estar al lado de nuestros seres queridos cuando la están pasando mal es una manera de animarlos (Netflix)

Si estás buscando una película que refleje la montaña rusa emocional de una ruptura, Someone Great es la opción ideal. Jenny (Gina Rodriguez) es una periodista musical que se enfrenta a la separación de su novio de nueve años justo antes de mudarse a San Francisco por el trabajo de sus sueños. Para superar el golpe, se embarca en una última gran aventura en Nueva York con sus mejores amigas, Erin y Blair.

Esta cinta no sólo habla del desamor, sino también del poder de la amistad femenina y la importancia de rodearnos de las personas correctas cuando más lo necesitamos. Con un soundtrack espectacular que incluye a Lizzo y Lorde, Someone Great es una montaña rusa de emociones que te hará reír, llorar y, sobre todo, sentirte comprendida.

3. (500) Days of Summer

500 Days of Summer Películas que te harán agradecer estar soltera (Searchlight Pictures)

Un clásico de las películas sobre rupturas, (500) Days of Summer nos lleva a través de los altibajos de una relación a través de los ojos de Tom (Joseph Gordon-Levitt), un romántico empedernido que cree haber encontrado el amor en Summer (Zooey Deschanel). Sin embargo, cuando la relación termina, Tom debe enfrentarse a la realidad de que no siempre el amor es como lo imaginamos.

Lo interesante de esta película es su enfoque realista sobre las relaciones y la manera en que idealizamos a las personas. Te hará reflexionar sobre la importancia de aceptar el final de una etapa y aprender de cada experiencia.

4. Crazy, Stupid, Love

Crazy, Stupid, Love Esta película sanará tu corazón (Warner Bros. Pictures)

Con un elenco de lujo que incluye a Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore y Emma Stone, esta comedia romántica explora el amor en todas sus formas. La historia sigue a Cal (Steve Carell), quien se enfrenta a un divorcio inesperado después de muchos años de matrimonio. Desorientado en el mundo de las citas, recibe la ayuda de Jacob (Ryan Gosling), un seductor experto que le enseñará cómo recuperar su confianza.

Entre momentos de carcajadas y reflexiones profundas, Crazy, Stupid, Love. es una película que nos recuerda que el amor es complicado, impredecible y, a veces, simplemente estúpido. Perfecta para cuando necesitas reír y recordar que siempre hay nuevas oportunidades para enamorarse

5. A él no le gustas tanto

A él no le gustas tanto Esta película será un impulso después de que te rompen el corazón (Warner Bros. Pictures)

Esta comedia romántica de 2009 es una radiografía brutalmente honesta sobre las señales que muchas veces elegimos ignorar en el amor. Con un elenco estelar que incluye a Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Ben Affleck y Scarlett Johansson, la historia entrelaza varias tramas sobre relaciones modernas, expectativas y desilusiones. Desde la mujer que espera una llamada que nunca llegará hasta el hombre que se resiste al compromiso, la película expone con humor y realidad las verdades incómodas de las citas y el amor no correspondido. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien no responde tus mensajes o por qué sigues esperando una señal que nunca llega, esta película te dará la respuesta (aunque duela).