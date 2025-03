El gesto de Meghan Markle con sus hijos por el que se aseguran que ‘se está burlando de la reina Isabel’

Meghan Markle ha vuelto ha estar en el ojo público con el lanzamiento de su serie en Netflix, Con amor, Meghan, donde revela su pasión por la cocina, la jardinería y un estilo de vida más relajado. En esta producción, la duquesa de Sussex se muestra cercana y auténtica sin embargo, muchas de sus acciones han dividido opiniones en la audiencia.

Recientemente, en un intento de compartir un momento familiar con sus seguidores en Instagram, Meghan publicó un video en el que mostraba cómo preparaba waffles verdes para celebrar el Día de San Patricio con su esposo, el príncipe Harry, y sus hijos, Archie y Lilibet.

Meghan Markle Meghan Markle se enfrenta a críticas por las waffles que preparó para sus hijos (Instagram, Netflix)

Sin embargo, lo que comenzó como un gesto festivo pronto se convirtió en una lluvia de críticas y acusaciones.

¿Meghan Markle se burló de la reina Isabel?

A pesar del esfuerzo de Meghan por crear un momento entrañable, algo no pasó desapercibido para los más observadores y es que había algo extraño en unos waffles verdes que estaba preparando. Y no, no se trató del color.

Meghan Markle Acusan a Meghan Markle de burlarse de la reina Isabel (X)

Meghan, con una bola de masa verde en la mano, la vierte cuidadosamente en una máquina para hacer waffles, un regalo de la difunta Reina Isabel para su hijo Archie, según compartió en su publicación. “¡Nos encanta la temática!” escribió Meghan, mientras mostraba el resultado final: unos deliciosos waffles adornados con kiwi, arándanos y crema batida, dispuestos de manera encantadora en un plato.

Uno de los errores que los fans no perdonaron estuvo en que los waffles no tenían el mismo patrón de cuadrícula que la plancha. Varios usuarios en redes sociales no dudaron en comparar las fotos del waffle que Meghan mostró con las de una versión de waffles congelados, alegando que la Duquesa podría haber recurrido a un truco y simplemente comprado waffles ya preparados.

En medio de todo esto, otro detalle hizo que la situación se volviera aún más escandalosa: algunos aseguran que la decoración del platillo hacía que pareciera una parodia de la misma Reina Isabel.

¿Un guiño a la difunta Reina?

La controversia en torno a los waffles de Meghan Markle se intensificó aún más después de que, según People Magazine, la máquina de waffles que apareció en su video del Día de San Patricio podría tener una conexión especial con la difunta Reina Isabel.

En 2022, el príncipe Harry reveló que su abuela, la Reina, había regalado un waffle maker a su hijo, el príncipe Archie, antes de su fallecimiento.

Durante una aparición en 2021 en The Late Late Show con James Corden, Harry compartió la historia detrás del regalo. “Mi abuela nos preguntó qué quería Archie para Navidad, y Meg dijo un waffle maker”, recordó. “Ella nos envió el waffle maker para Archie. Así que ahora, para el desayuno, Meg hace una hermosa mezcla orgánica en la máquina de waffles”. Además, Harry añadió un detalle entrañable sobre la rutina matutina de su hijo, diciendo: “Archie se despierta por la mañana y dice ‘waffle’”.

Con amor, Meghan, que ha sido muy criticada

Meghan Markle La duquesa sorprende con su trato en el set, pero antiguos testimonios la acusan de ser una jefa cruel (Netflix)

Los detractores de Meghan no han tardado en calificar su nuevo show de manera negativa, con The Guardian llamándolo “relleno de estilo de vida sin sentido”, y especulando que podría ser el último proyecto televisivo de los Sussex. The Telegraph lo etiquetó como “insano” y un “ejercicio de narcisismo”. Kristin Myers de The Blast también criticó fuertemente a la duquesa por estar “desconectada de la realidad”, especialmente después de sugerir a los espectadores que se pusieran en contacto con sus apicultores locales para crear sus propias velas.

A pesar de las críticas, Meghan logró una victoria importante, ya que Netflix renovó rápidamente la serie para una segunda temporada. Esta mezcla de controversia y éxito muestra cómo la duquesa sigue siendo un tema de conversación tanto por sus decisiones públicas como por su capacidad para mantenerse en el centro de atención.