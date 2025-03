¡Grave acusación! Hijo de Consuelo Duval es señalado de “robo”: este sería el lujoso objeto que se “llevó”

Luego de revelar que no conseguía trabajo por ser “demasiado guapo”, el hijo de Consuelo Duval enfrenta una nueva polémica y, es que, fue acusado recientemente de haber robado una lujosa prenda cuyo valor rondaría los más de 90 mil pesos.

PUBLICIDAD

De esta forma, el actor fue catalogado como “ladrón”, sin embargo, Michel Duval, pese a las acusaciones que se le hicieron, no ha dado una declaración a través de ningún medio, ni sus redes sociales, ocupándolas únicamente para compartir parte de su viaje por Marruecos, del que adelantó a su más de millón y medio de seguidores que próximamente habría spam de este viaje.

“Un ser extremadamente guapo y un Mich, oficialmente arranca el tremendo spam de Marruecos, así que agárrense”, escribió Michel Duval en sus redes sociales, mientras la polémica sobre su supuesto robo estalló hace apenas unas horas sin pronunciar nada al respecto.

Su madre, la actriz y comediante, Consuelo Duval, tampoco ha hecho ninguna declaración sobre la controversia en la que se señaló a su hijo como un ladrón, sin embargo, se podría esperar que en las próximas horas, el actor ofrezca su propia versión de las acusaciones que está recibiendo.

Acusan a Michel Duval de robar lujosa chamarra

Fue Pedro Montiel quien reveló que Michel Duval, supuestamente había robado una costosa chamarra de Fendi, cuyo valor alcanzaría los más de 90 mil pesos mexicanos, de la famosa marca de lujo italiana.

Durante una transmisión del programa ‘El Chisme TV’, el productor relató cómo se habría dado el supuesto “robo” contando que se encontraba de fiesta en un antro con Michel Duval y su novia, Carolina Miranda, pero, que, tras pasarse de copas, decidió salir del lugar olvidando la lujosa prenda, y si bien, habían intentado organizarse para que le fuera devuelta, nunca pudieron encontrarse debido a la agenda de ambos.

“Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero ya después no coincidíamos. Termina Michel con Caro, (le digo) ‘Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?’, y me dice ‘se la quedó Michel”.

PUBLICIDAD

Además, contó que después se encontró con una serie de pretextos por parte del actor para que le devolviera su prenda:

“Me encuentro a Michel en el evento de Pandora y le digo ‘oye, ¿te acuerdas de mi chamarra?’. (Me responde) ‘ah sí, la debo tener por ahí’, después me dijo ‘no te va a quedar, ya te veo muy mamado’. Le dije, ‘sí, pero es una Fendi y quería ver qué onda’. (Me contestó) ‘sí, déjame checarlo’”.

Por último, el productor afirmó que, incluso, llegó a ver a Michel Duval usarla durante un evento, durante una alfombra roja:

“Esa es mi chamarra. Él la tiene. En un evento la usó. Curiosamente, yo estoy dando una entrevista y está atrás de mí. Se me hizo mala educación, pedírsela en ese momento”.

Aunque Michel Duval no se ha pronunciado recientemente, negó completamente las acusaciones, diciendo que probablemente fue su exnovia quien se la quedó:

“Mi exnovia era muy amiga de Pedro. En una noche de antro, me la prestó, nos la llevamos a su casa (de Carolina Miranda) y después le perdí la pista. Fue hace ocho años. No sé donde quedó, creo que se quedó en casa de mi ex”.