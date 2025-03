“Se veía mejor con...”: José Eduardo Derbez hace divertida aparición junto a Paola Dalay, pero no convencen por esta razón

La relación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez, no ha dejado de ser criticada en redes sociales, y es que, hace unos días, la pareja enfrentó severos señalamientos luego de que Paola Dalay compartiera un video de un viaje familiar donde tuvo que ceder su asiento a Tessa en el vuelo en el que iban, quedando sentada en el piso.

Muchos aseguraron que, este gesto, dejó ver la falta de caballerosidad por parte del hijo de Victoria Ruffo, sin embargo, fue Paola Dalay quien, cansada de la ola de críticas en contra del padre de su hija, alzó la voz diciendo:

“Ahí van a criticar luego porque no se les enseña nada. Nuestras razones tuvimos para ir así, ¿okay”, señaló Paola Dalay, para después, pedir al público, normalizar que las madres puedan quejarse y desahogarse:

“Equivocada estás, ahí no llevamos a NADIE, éramos José Eduardo y yo solos, y sí, ¡normalicen que las mamás nos quejemos! Es NORMAL. Eso no quita que amamos a nuestros hijos, pero también está bien desahogarse sin miedo a que nos critiquen. Aquí no queremos mamás perfectas”.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay publican divertido video pero los critican

Días después de esta polémica, la pareja nuevamente está en el ojo del huracán y esta vez por un video en el que, usuarios aseguraron que José Eduardo Derbez tiene mucha más química con Cassandra Sánchez-Navarro, quien fue su coprotagonista en su reciente proyecto, ‘Mesa de Regalos’, que se ha convertido en un éxito y que ya está disponible a través de Disney+.

¿Boda en puerta?: José Eduardo Derbez y Cassandra Sánchez-Navarro preparan la Mesa de regalos (Foto: Star Distribution.)

Hace apenas unas horas, Paola Dalay compartió un video a través de su cuenta de TikTok con la canción de fondo, ‘Me Jalo’ de Fuerza Regida con Grupo Frontera, ambos haciendo una divertida coreografía mientras José Eduardo aparece descalzo usando ropa cómoda de una bermuda gris y una sudadera roja, la influencer apostó por un conjunto de pijama de short y camiseta con un curioso estampado de la cara del actor.

Al final, él le da una vuelta y termina abrazada al actor, pero rápidamente los comentarios sobre su relación y las comparaciones con la expareja de José Eduardo Derbez y con la propia Cassandra Sánchez-Navarro empezaron a llegar.

Hubo quienes aseguraron que tenía más química con su coprotagonista que con la propia madre de su hija y hasta pidieron que llevara su relación de la pantalla a la realidad, pero otras usuarias salieron en defensa de Paola Dalay, escribiendo comentarios en los que se podía leer:

“Cómo hay gente que no entiende lo que es la actuación, si él tuvo química perfecta con Cassandra es porque ambos hicieron bien su , pero aprender a separar la realidad de la ficción, please”, “No sean envidiosos, yo ni sé quién esa Casandra y sigo a Paola porque me encanta su contenido y a José Eduardo por simpático y en todos sus videos los veo enamorados y sobre todo con mucha química”, “Ella es la esposa y punto, no se ve mejor con otras, es con ella”.