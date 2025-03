Poncho de Nigris asegura que no les hará fiesta de XV años a sus hijas; las llama bizarras y ridículas

Asegura que no es por falta dinero

Poncho de Nigris no le hará fiesta de XV Años a su hija. El nombre de Poncho de Nigris vuelve a estar en tendencias luego de que su ex revelara que no quiere pagar la fiesta de XV años de su hija Ivanna.

Así lo dio a conocer la madre de una de las hijas de Poncho de Nigris, Leticia Guajardo durante una transmisión en vivo.

Por lo que el exparticipante de La Casa de los Famosos México abordó el tema en un video que hizo con Wendy Guevara.

Durante una transmisión con Wendy Poncho fue cuestionado acerca de por qué no le hará fiesta de XV años a su hija Ivanna.

A lo que el polémico conductor declaró que no solo Ivanna no tendrá fiesta de cumpleaños, sino que Isabela (la hija de Marcela Mistral) tampoco tendrá festejo y explicó sus motivos.

Según Poncho, se trata de una tradición que le parece bizarra y ridícula, y explicó que no está dispuesto a reunir en una fiesta a sus dos familias.

Además explicó que su decisión no tiene que ver con falta de dinero y dijo que le ha ofrecido a Ivanna regalarle un viaje o un carro, pero que a fuerza quiere una fiesta la cual calificó de ‘pen...“.

Redes sociales reaccionan a declaraciones de Poncho de Nigris sobre los XV Años

Los comentarios de Poncho han acarreado una ola de reacciones en redes sociales, tanto a favor como en contra.

Pues mientras que los que han vivido un divorcio están de acuerdo con que el regiomontano no quiera juntar a las familias, otros más le recriminan que no le cumpla el deseo a su hija.

“Poncho piensa en su comodidad, pero no en la felicidad de su HIJA” y “Se supone que es el deseo de su hija para su cumpleaños (quinceañera) no lo que tú quieres! Ya le arruinaste sus 15 y eso no se olvida” son algunas de las críticas que ha recibido.