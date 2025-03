Justin Bieber y Hailey Bieber pasaron una tarde en Disneyland luego de un posteo que dejó preocupado a sus fans

Justin Bieber y Hailey Bieber disfrutaron de un día lleno de magia en Disneyland, luego de que el cantante compartiera una publicación en redes sociales que generó preocupación entre sus seguidores. La pareja, casada desde 2018, fue vista recorriendo el parque temático en Anaheim, California.

Justin y Hailey fueron vistos junto a amigos cercanos, dejando atrás los rumores y especulaciones que han rodeado su vida en las últimas semanas. Las imágenes de la pareja paseando por Main Street y tomándose selfies en los espejos del parque se volvieron virales rápidamente.

Un paseo por Disneyland calma a los fans de Justin Bieber y Hailey Bieber

El domingo 16 de marzo, Justin, de 31 años, publicó en Instagram un carrusel de fotos donde él y Hailey, de 28, aparecían sonrientes y luciendo orejas de Mickey y Minnie Mouse. Se les vio disfrutando de atracciones icónicas como Space Mountain y Buzz Lightyear Astro Blasters, acompañados por el músico The Kid Laroi, quien también compartió algunas imágenes del divertido día.

Sin embargo, el entusiasmo por su salida a Disneyland llegó pocas horas después de que Justin publicara un mensaje en Instagram que desconcertó a sus fans. En la reflexiva publicación, el cantante habló sobre el impacto del odio y cómo lo había afectado desde su infancia. “Siempre me dijeron que no odiara, pero eso me hizo sentir que no se me permitía expresarlo, así que nunca lo mencioné”, escribió.

Bieber añadió “Me hizo sentir como si me estuviera ahogando”. Los comentarios de Justin generaron un sinfín de especulaciones sobre su estado emocional, especialmente porque en los últimos meses han circulado rumores sobre su bienestar y su matrimonio con Hailey. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja han desmentido cualquier problema grave.

El estado mental de Justin Bieber sigue dando de qué hablar en redes sociales

Mientras Justin compartía su reflexión en redes, Hailey optó por no publicar nada sobre su salida a Disneyland, aunque sí compartió recientemente fotos con su hijo, Jack, de seis meses, disfrutando de un día soleado juntos.

A pesar de la preocupación generada por su mensaje, la escapada a Disneyland parece haber sido un respiro para Justin y Hailey, quienes se mostraron felices y relajados. Su presencia en el “lugar más feliz del mundo” podría ser una señal de que, a pesar de las dificultades, siguen disfrutando de su vida juntos.