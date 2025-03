“Parece montaje”: el ‘detalle’ en la boda de Aleida Núñez, por el que aseguraron que fue “falsa”

Aleida Núñez se casó este fin de semana con su novio, el comediante francés, Martin Babilotte en Polanco, que es una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, con una boda religiosa a puerta cerrada, de la que, más tarde, salió para hablar con la prensa, a quien llamó “su familia”.

PUBLICIDAD

Todavía siguen actualizándose los detalles de esta boda, que se dio tan solo cinco meses después de que anunciara su compromiso con el comediante francés, a través de su cuenta de Instagram, donde se pudo ver a Martín Babilotte hincarse para hacerle la propuesta a Aleida Núñez durante un viaje por Venecia, que además sirvió para confirmar el romance que ambos sostenían y que habían mantenido en privado.

“No les había contado, pero ya vivimos juntos, ya compartimos la misma cama, ya despertamos, dormimos juntos y la verdad es que hemos vivido muchas cosas muy hermosas”, contó Aleida Núñez en ese entonces.

Fue así, que, tras celebrar su boda religiosa en la Parroquia de San Agustín, Aleida Núñez pudo cumplir su sueño de casarse en una boda religiosa, que, más tarde, festejó en un jardín ubicado en la Ciudad de México, además, adelantó a la prensa que su luna de miel tendría lugar en una isla de la que no reveló su identidad exacta.

Aleida Núñez expresa su emoción por su boda religiosa

Algunos videos se han ido difundiendo en redes que se han dejado ver cómo fue la boda de Aleida Núñez, quien expresó su emoción a la prensa por cumplir su sueño de casarse por la iglesia diciendo:

“Nunca me había casado por la iglesia, era una ilusión muy grande. Están amigos muy entrañabales, mi familia, ustedes (la prensa) que han estado desde mis inicios”.

PUBLICIDAD

Además, la pareja expresó su emoción por este momento: “Es un momento muy especial en mi vida, de mucho amor. Estamos bendecidos por Dios, de tener la oportunidad de celebrar así, felizmente casados”, mientras que su esposo, expresó, “es el mejor día de nuestras vidas”.

El detalle en la boda de Aleida Núñez por la que dicen que es “falsa”

Sin embargo, un detalle fue el que llamó la atención de los usuarios, y es que, pese a que la boda fue a puerta cerrada, al salir del recinto religioso, Aleida Núñez aprovechó el momento para hablar con la prensa, y compartir parte de la emoción que sintió ese día.

Incluso lanzó su ramo que fue atrapado por una de las reporteras, y a pesar de esta convivencia, con los medios de comunicación, usuarios expresaron que todo este momento no solo parecía un “montaje”, sino que se veía incluso “forzado”.

En redes sociales, usuarios comentaron que parecía todo montado e incluso, el ramo no lo lanzó hacia los incitados sino a la prensa: “¿Parece montado todo, no? O soy muy mal pensada”, “Muy falso todo”, “Ella es la única emocionada”, “No hubo invitados”, “Lo que veo raro aquí es por qué le aventó el ramo a un camarógrafo y no a los invitados (amigos, familiares, etc)”.