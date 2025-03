“Parece la India María”: Ángela Aguilar y su polémico look por el que le llovieron crueles críticas

Ángela Aguilar y Christian Nodal estuvieron en la Ciudad de México, y es que, el cantante sonorense, ofreció un show en Plaza de Toros ‘La México’ donde estuvo acompañado por su esposa, luego de hacer una fuerte campaña de marketing para que el público acudiera a su concierto, ofreciendo entrevistas y conviviendo con sus fans.

PUBLICIDAD

Esta visita no solo dejó algunos detalles de su relación, como los planes de Nodal por convertirse en padre por segunda vez, ahora, junto a su esposa, Ángela Aguilar, además, de la visita de la joven de 21 años, a la casa del cineasta, Emilio ‘El Indio’ Fernández que se ubica en Coyoacán.

Sin embargo, una vez más, su look causó escándalo, luego de que la joven apostara por un conjunto que honraba sus raíces mexicanas, acumulando una ola de críticas en su contra, y es que, fans, no perdonaron su atuendo, e incluso, hubo quienes la señalaron de ser racista.

Ángela Aguilar Instagram: @citlallifernandezzz (Instagram: @citlallifernandezzz)

Ángela Aguilar visita la casa de Emilio ‘El Indio’ Fernández

Ángela Aguilar aprovechó su visita a la Ciudad de México, donde acompañó a su esposo en el concierto que ofreció el pasado 14 de marzo, para visitar otros lugares, entre ellos, la casa de Emilio ‘El Indio’ Fernández.

Fue la nieta del cineasta, Citlalli Fernández, quien compartió en sus redes sociales, la visita de quien fuera la integrante más joven de la Dinastía Aguilar, compartiendo algunas fotografías junto a ella y dejando un mensaje en el que expresó:

“Que padre tenerte en la Casa Fuerte. Tus abuelos (Antonio Aguilar y Flor Silvestre) y mi abuelo (Emilio Indio Fernández) grandes amigos que aquí pasaron grandes momentos. Déjenme decirles a todos que Ángela es una niña hermosa, súper linda, amable y carismática,con una vibra y energía muy bonita”.

Ángela Aguilar Instagram: @citlallifernandezzz (Instagram: @citlallifernandezzz)

El look de Ángela Aguilar en la casa de Emilio ‘El Indio’ Fernández que desató críticas

La niela de Emilio ‘El Indio’ Fernández, compartió un total de tres imágenes en las que dejó ver parte de su convivencia con Ángela Aguilar, ahí, se pudo ver a la esposa de Christian Nodal, optra por un conjunto típico mexicano.

PUBLICIDAD

Este conjunto se compuso de una blusa bordada en color verde con flores naranjas, una falda larga negra y un peinado de trenzas que complementó con unos impactantes labios rojos y a la que solo añadió joyería dorada como collares y aretes, sin embargo, este atuendo no terminó de gustar.

En la publicación no tardaron mucho en arremeter en contra de la hija de Pepe Aguilar, y es que, a muchos no gustó la forma en la que vistió para esta visita a la casa de Emilio Fernández y es que, se pudo leer en la opinión de los internautas: “Las trenzas para ir a la casa de alguien a quien apodaban ‘Indio’ fue el toque racista perfecto de su parte”, “Bueno, no sé qué da más risa, si las trenzas hechas con extensiones o su evidente racismo”, “Ya nomás porque se pone unas trenzas y una falda ya muy humilde”.