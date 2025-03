Alicia Villarreal rompe en llanto tras recibir este el apoyo inesperado de su ex en medio de doloroso proceso

Alicia Villarreal siempre ha sido conocida por su fuerza y determinación, incluso en los momentos más complicados como lo ha sido la reciente agresión que sufrió a manos de Cruz Martínez. En su reciente entrevista con Alan Tacher para Despierta América, la intérprete de Te Quedó Grande la Yegua compartió detalles conmovedores de su experiencia, entre ellos, las palabras que su exesposo, Arturo Carmona, le dedicó tras enterarse de la denuncia por violencia de género.

La situación, que dejó al país en shock, comenzó cuando Alicia Villarreal, en medio de su concierto en Zitácuaro, Michoacán, hizo una señal de auxilio que rápidamente se viralizó en redes sociales. Ese gesto, conocido internacionalmente como una señal de ayuda en situaciones de violencia, desató la preocupación de sus seguidores y compañeros, quienes no tardaron en ofrecer su apoyo.

Tras unos días en silencio, la cantante finalmente habló sobre lo sucedido y admitió que no imaginaba la magnitud que tomaría su denuncia, pero sentía que no tenía otra opción para dar a conocer lo que estaba viviendo.

Arturo Carmona ha sido un apoyo para ALicia Villarreal

Aunque Alicia y Arturo Carmona no mantienen una relación cercana en la actualidad, ella reveló durante la entrevista que su expareja se ha mantenido pendiente de su hija Melenie, fruto de su relación anterior. “Él ha estado pendiente con Melenie, yo evito hablar con alguien (como él), porque digo: ‘¿por qué le preguntan, ya no le pregunten?’”, explicó.

A pesar de esta distancia, no pudo evitar romper en llanto al recordar las palabras de apoyo que recibió de Arturo.

“Le preocupa mucho mi hija”, confesó entre lágrimas. “En otras ocasiones me ha dicho: ‘Yo te ayudo con tus chamacos (los hijos de Cruz Martínez) y con mis sobrinos’. Lo mismo dice mi hermano, mi cuñado y mis primos”. La cantante señaló que, aunque ha preferido no involucrarse más, no ha podido evitar sentirse conmovida por el respaldo de su exesposo, quien no dudó en ofrecer su ayuda, incluso en medio de este complicado proceso.

Melenie también ha sido un motor de fuerza para Alicia

Una de las partes más dolorosas para Alicia Villarreal ha sido ver cómo los comentarios negativos han afectado a su hija, Melenie. La cantante confesó que el sufrimiento de su hija le duele profundamente, pues ella no es parte del conflicto, y confía en que, con el tiempo, todo se aclarará.

En una reveladora entrevista con Pati Chapoy, Villarreal habló de cómo el abuso que sufrió su hija Melenie Carmona a los 17 años la impulsó a tomar acción de denunciar a Cruz Martínez.

Según dijo, el día que decidió actuar, estaba en estado de shock pero gracias a su hija, entendió que lo mejor era no callar más.

Alicia reveló que ese momento fue especialmente difícil, pues sentía que estaba haciendo lo correcto, pero a la vez no sabía qué esperar. “Hago esta denuncia y yo hago eso (la señal de auxilio) con el show, porque estoy con la angustia. Busco a mi abogado para darle seguimiento a la denuncia, hablo con mis hijos, les explicamos y me presentó ahí. Ha sido duro”, expresó.

Fue entonces cuando la cantante recordó aquel episodio en el que su hija fue víctima de un abus0 a los 17 años y cómo con su forma de actuar le dio una gran lección de fortaleza. “Después, con los años, me doy cuenta de que ella ha sido mi ejemplo. Porque esta juventud no piensa como uno, no hace las cosas como uno, ha sido mi ejemplo y la quiero tanto”, dijo, visiblemente emocionada.

¿Habrá justicia?

Alicia no ha dado detalles específicos del proceso legal contra Cruz Martínez y afirmó que no puede hablar demasiado sobre el caso, pues podría interferir con la investigación en curso. Sin embargo, expresó con firmeza que está confiada en que la justicia prevalecerá y que las autoridades tomarán las decisiones correctas para protegerla a ella y a sus hijos.