Christian Nodal fue a terapia por las críticas que recibió al comenzar relación con Ángela Aguilar

Christian Nodal, una de las figuras más relevantes de la música regional mexicana, ha estado en el ojo público desde que sus relaciones amorosas comenzaron a resonar en la farándula nacional.

La vida del sonorense dio un giro cuando anunció la separación con Cazzu, la cantante argentina con quien tiene una hija. Sin embargo, tan solo unas semanas después de la ruptura, a través de la revista Hola! USA, se oficializó el romance que mantiene con Ángela Aguilar.

El hecho generó caos en la opinión pública y en los medios de comunicación, haciendo tendencia el nombre de los dos exponentes del regional mexicano, quienes también fueron criticados por la audiencia, recibiendo comentarios en sus cuentas oficiales de Instagram.

Pese a la presión mediática, los artistas tuvieron una boda que no fue previamente anunciada ni pública. Sin embargo, la noticia llenó los titulares, aumentando aún más la desaprobación de los seguidores, quienes hasta el día de hoy siguen criticando a los dos famosos.

Cazzu cuenta su versión

La separación entre Nodal y Cazzu se dio a unos meses de haber tenido a su hija Inti, quien actualmente reside en Argentina con su familia materna. Sin embargo, lo que también enfureció a la audiencia fue saber que el costo del anillo de matrimonio dado a Ángela Aguilar es más valioso que la pensión que le dará a su hija durante sus primeros 18 años de vida.

Por otro lado, Cazzu no se pronunció inmediatamente, sino hasta unos meses después. Durante una entrevista en el podcast PLP, la artista dio su versión de la historia y afirmó que ella nunca había sido informada de lo que estaba pasando, pese a que le preguntó a Nodal si había algo más detrás de su ruptura, respondiendo así a las declaraciones que Ángela Aguilar había dado en una entrevista de Telemundo, en la que afirmó que ningún corazón salió herido y que todas las partes fueron informadas antes de hacer pública su relación.

Christian Nodal fue a terapia para sobrellevar las críticas

Para el intérprete de “Adiós amor”, ha sido difícil sobrellevar los señalamientos que ha recibido por parte del público después de haber confirmado su relación con Ángela Aguilar. Por lo que en una entrevista para Venga la Alegría, el cantante confesó que asistió a terapia para que los comentarios no le afectaran:

“La realidad es que yo me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado y también hasta el grado de seriedad o realidad que lleven. También fue mucha terapia, yo creo que va por ahí. Cada vez que me enojo, logran lo que ellos quieren, y dije: ‘ya voy a dejar ese juego’.”

El cantante sonorense actualmente se mantiene sin dar su versión de los hechos, prefiriendo la privacidad y enfocándose en el presente:

“Yo creo que todo va en estar bien aterrizado en tu realidad. He aprendido a tomar mis fuerzas y abrazar el momento, el presente, sobre todo en privacidad.”