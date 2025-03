“Se le olvidó que tiene una hija”: el desaire de Nodal a Inti en plena entrevista que desata indignación

Christian Nodal está en el ojo del huracán por las recientes declaraciones que han desatado especulaciones sobre el estado de su relación con Ángela Aguilar. Durante la promoción de su concierto en la Monumental Plaza de Toros México, el cantante ha sorprendido con una actitud mucho más abierta ante los medios, algo poco común en su trayectoria. Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención no es su disposición a participar en dinámicas y programas de televisión, sino sus respuestas ambiguas.

Una respuesta que desató la polémica

El momento que encendió las alarmas llegó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Al ser cuestionado sobre si él y Ángela estaban pensando en agrandar la familia, Nodal respondió: “Estamos muy jóvenes. Sí, yo creo que con los años y cuando sea el momento”. Esta declaración, lejos de confirmar un futuro juntos, fue interpretada por muchos como una señal de desinterés en una relación a largo plazo con la cantante.

Lo que también ha generado indignación en redes sociales es que, en su respuesta, Nodal omitió mencionar a su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu. Algunos internautas criticaron que pareciera “olvidar” su paternidad mientras hablaba de la posibilidad de tener hijos en el futuro.

Otro desliz que lo dejó en evidencia

Poco después, en otro programa de espectáculos, el cantante reafirmó que no desea ser padre por ahora. “En unos 10 años, yo estoy seguro que sí. Estamos chiquitos, yo creo que nos falta mucho por seguir conociéndonos, disfrutando la vida, estoy seguro que en unos 10 años más yo creo que sí”, dijo, ignorando el hecho de que ya es papá.

Christian Nodal Las señales de incomodidad de Nodal en entrevistas alimentan rumores sobre una ruptura con Ángela. (Youtube)

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: “Este es el puberto que no quiere ser papá por jovencito y ya tiene una niña”, “Se le olvidó que tiene una hija”, “Están muy jóvenes pero él ya tiene una hija y ni siquiera la menciona”. “Será que tiene prohibido hablar de su hija o de plano ya se le olvidó que tiene una??”. “Mejor para Inti que este tipo no se acuerde de ella. La nena está mucho mejor con su mamá”, fueron algunos de los comentarios más compartidos.

El distanciamiento con su hija Inti

Desde su separación con Cazzu, no se han visto registros de Inti en territorio mexicano. Hasta el momento, ha sido Nodal quien llegó a viajar a Argentina. En noviembre de 2024, Cazzu reveló que Nodal sólo había visitado a la bebé dos veces.

Cazzu elimina a Christian Nodal del video de cumpleaños de su hija Inti (Foto: Captura de pantalla del Instagram de Cazzu)

Ante estas acusaciones, el cantante se defendió argumentando que su trabajo le impide compartir más tiempo con su hija: “Trabajo mucho… No es como que ando de fiesta los fines de semana. Todos los días que tengo libre los uso para descansar o seguir trabajando para construir un futuro”.

¿Problemas en su relación con Ángela Aguilar?

Más allá de la controversia sobre su paternidad, lo que ha despertado rumores de un posible quiebre con Ángela Aguilar es la frialdad con la que Nodal habla de su futuro con ella.

Mientras la atención ha estado puesta en si la cantante lo acompañaría en su show en la Plaza de Toros, el hecho de que evitara confirmar planes a largo plazo con ella dejó en duda si su relación sigue tan fuerte como al inicio.

Aunque Ángela se encuentra en la Ciudad de México, no se ha confirmado su aparición en el concierto, lo que alimenta más la incertidumbre sobre su relación.