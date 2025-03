Mujer que asesinó a Selena pronto podría obtener la libertad y responsabiliza en parte a la cantante por su muerte

Selena Quintanilla fue una cantante de las cantantes hispanas más queridas e influyentes de los años 90 y es por este motivo que Yolanda Saldívar, quien acabó con su vida, se volvió una de las personas más odiadas.

Sin embargo, la mujer de 64 años se encuentra buscando obtener la libertad condicional en 2025 tras 30 años en prisión. En diciembre del año pasado, Us Weekly confirmó que Saldívar se encuentra actualmente en el proceso de revisión de libertad condicional y que la fecha de elegibilidad es el 30 de este mes. Según registros en línea, Saldívar también es elegible para recibir visitas de los internos, de acuerdo con lo visto por Us.

¿Qué dijeron los representantes de Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla?

En una reciente entrevista para New York Post, un familiar de Saldívar dijo que la mujer culpa a Selena Quintanilla de su propia muerte, ocurrida el pasado 31 de marzo de 1995, en una habitación de hotel en Corpus Christi, Texas, durante un enfrentamiento con Saldívar, quien disparó fatalmente a la estrella de 23 años.

Según declaraciones del familiar, Saldívar reconoce que sus acciones fueron incorrectas y asume la responsabilidad de lo sucedido, pero argumenta que simplemente reaccionó ante la manera en que fue confrontada por Selena.

El testimonio de este familiar señala que Saldívar alega que la confrontación con la estrella del Tex-Mex fue intensa y que se sintió desconcertada por la agresividad con la que la abordó: “Yolanda reconoce que sus acciones fueron incorrectas y asume la responsabilidad. Pero ella simplemente estaba reaccionando a la manera en que la confrontaron. Alega que Selena la atacó con gran agresividad y que se sintió desconcertada por la intensidad de la situación ”, mencionó la fuente en la entrevista.

Yolanda Saldívar está a días de cumplir 30 años de estar en la cárcel, por lo tanto, en una reciente audiencia se realizó la petición de la posibilidad de tener libertad condicional, de acuerdo a lo establecido a la hora de su juicio y además, con la legislación de este estado, que permite que los reclusos puedan hacer dicha solicitud. Es tan bien importante resaltar que comportamiento de los reclusos dentro de prisión es de suma influencia en esta decisión, y se ha reportado que Saldívar ha tenido un buen comportamiento todos estos años.

Su posible liberación ha generado una ola de comentarios por parte de los seguidores de la artista, quienes manifestaron su inconformidad y solicitaron a la familia de Selena hacer algo al respecto. Sin embargo, Abraham Quintanilla, padre de la artista, se pronunció y aseguró que no está en sus manos la decisión del juez: “Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es el Gobierno americano y la ley de Texas la que determina si puede o no salir“, afirmó en Despierta América.