Justin Bieber se refiere a sí mismo como un “fraude” en un devastador post en sus redes sociales

Justin Bieber compartió un devastador post en sus redes sociales hace un par de días, en el que se refirió a sí mismo como un “fraude” y alguien “indigno” del éxito que ha logrado tener.

Fue a través de las historias de su cuenta de Instagram donde el cantante compartió una reflexión de vida, con la que enviaba un mensaje alentador a sus fans.

“Toda la vida me han dicho: ‘¡Guau, Justin, te lo mereces!’, y personalmente siempre me he sentido indigno. Como si fuera un fraude, como cuando la gente me decía ser merecedor de algo, me sentía incómodo, porque no sabían lo que pensaba”.

Justin Bieber se considera alguien muy crítico y egoísta

“Si supieran lo crítico y egoísta que soy, nadie diría eso. Y les digo todo esto porque: si te sientes un poco taimado, bienvenido al club. Yo también me siento incompetente, como que no tengo la preparación necesaria para hacer lo que hago la mayoría de los días”, comentó Justin Bieber.

En los últimos meses, el cantante ha levantado preocupación entre sus fans por su salud física y mental. Algunos lo han visto muy demacrado, otros muy decaído, especialmente tras los rumores de adicción que su representante negó el mes pasado.

El pasado 8 de marzo, Justin Bieber publicó otra historia en la que hacía mención al regalo de la vida: “No tenemos nada que demostrar hoy. Solo aceptar y recibir el regalo de la vida hoy. No se nos debe nada y no le debemos nada a nadie”.

En febrero, el intérprete de “Boyfriend” compartió que estaba “cansado de seguir las reglas para conseguir algo”, por lo que empezaría a madurar y soltar cosas que ya no le convenía.