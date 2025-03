La enemistad entre Rachel Zegler y Gal Gadot por el conflicto Israel-Palestina: ¿Cómo afectó a la película “Blancanieves”?

Rachel Zegler y Gal Gadot, protagonistas del live-action de “Blancanieves”, se encuentran en el ojo del huracán debido a los rumores de enemistad que circulan desde el año pasado.

Todo empezó después de que Rachel Zegler compartiera el tráiler de la nueva adaptación del clásico animado de Disney en acción real, y el 12 de agosto de 2024 agregó unos posts en X (Twitter), agradeciendo el apoyo.

“¡Los quiero muchísimos! Gracias por todo el amor y por los 120 millones de reproducciones en nuestro tráiler en apenas 24 horas. Ha sido una locura”, escribió la nueva Blancanieves y en otro post agregó: “Y siempre recuerden: Palestina libre”.

¿Rachel Zegler y Gal Gadot son enemigas?

Ese último post de Rachel Zegler fue tomado como una indirecta para su compañera, Gal Gadot, quien es originaria de Israel y desde que comenzó el conflicto con Palestina ha externado su completo apoyo al gobierno israelí.

A pesar de que no le respondió directamente a su compañera, reposteó una frase de Martin Luther King Jr.: “La oscuridad no puede expulsar la oscuridad; solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio; solo el amor puede hacerlo”.

Días después, de acuerdo con la reportera Amy Spiro de Times of Israel, Gal Gadot habría reposteado otra publicación que decía: “Tratar de hacer campaña echándole tierra a tu coestrella, quien de hecho está en una guerra, solo para que puedas verte más cool, es realmente patético”. Sin embargo, esta publicación ya no se encuentra disponible.

Desde entonces, el comportamiento entre ambas ha cambiado, pues antes parecían haber hecho muy buenas migas, pero tras el conflicto apenas y se dirigen la palabra en las pocas interacciones que han tenido juntas.

Por este motivo, Disney decidió que en la premier de “Blancanieves” no habrá entrevistas y solo unos selectos fotógrafos tendrán acceso al evento. Algunos grupos por Palestina han hecho un llamado a boicotear la película, por lo que se espera que sea un fracaso en taquilla.