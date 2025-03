El actor Jorge Reynoso vuelve a enfrentar una nueva polémica, ya después de haber sido detenido en 2019 por presunto abuso contra menores, este 2025 es señalado nuevamente por Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastian, quien de acuerdo con la usuaria Chamonic lo habría denunciado desde hace años.

Todo parece indicar que la información sobre la supuesta denuncia había permanecido en privado, ya que la joven no estaba lista para afrontar la situación de manera pública; sin embargo, ante la presión mediática, la hija menor de Joan Sebastian decidió hablar del tema.

Hija de Joan Sebastian acusa al actor Jorge Reynoso de presunto abuso

De acuerdo con información de la usuaria identificada como @chamonic3, Juliana Figueroa habría sido la joven que denunció a Jorge Reynoso en 2019 por presunto abuso cuando aún era menor de edad, no obstante, el proceso legal no continuó porque la hija menor de Joan Sebastian no estaba lista.

“Juliana Figueroa fue la menor, de la que abusó Jorge Reynoso y a partir de que fue denunciado Este tipo supuestamente a estado dando mala información a varios seudónimos-periodistas como Elisa Y ahora se a dedicado hablar mal de Érica Canales (mamá de Juliana) y de su esposos Terry Canales, según Elisa exponiendo cosas del pasado del papá de Érica del cual Érica no ve desde hace más de 20 años …. Pero todo esto viene de parte supuestamente de Jorge Reynoso por venganza y coraje por a verlo denunciado…… este caso de abuso sexual q enfrenta Jorge Reynoso, no siguió por q Juliana no estaba lista para presentarse y para q se supiera q ella era la víctima de este hombre”.

Hija de Joan Sebastian acusa al actor Jorge Reynoso de presunto abuso (Foto: Instagram @chamonic3)

Asimismo, la creadora de contenido aseguró que los motivos por los que Juliana decidió hablar del tema habrían sido porque Jorge Reynoso suele filtrar información falsa sobre su familia, especialmente relacionada con la herencia de Joan Sebastian.

“Pero ya esta cansada de que todos hablan y creen tener la verdad absoluta y todo tiene un por qué este señor ha estado dando información a esta señora y difamando a la familia materna de Juliana se vienen demandas y seguirán con. El caso ahora q ya se sabrá la verdad ….. TODO VIENE A RAÍZ DE LA HERENCIA DE JOAN SEBASTIÁN".