“Así de bien están”: el gesto de Christian Nodal con el que reforzaría problemas con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar han sido una de las parejas más polémicas en la farándula mexicana. A lo largo de su relación, su romance ha estado marcado por el escándalo y una constante presión mediática que los rodea. Aunque ellos aseguran que son un matrimonio unido, los fans no han dejado pasar señales que revelarían que hay “problemas en el paraíso”.

Christian Nodal delataría que no está bien con Ángela Aguilar

Recientemente, un gesto de Nodal durante su participación en el programa Hoy ha encendido las alarmas sobre la posible crisis que atraviesa su matrimonio, ya que muchos especulan que los problemas en el paraíso podrían estar más cerca de lo que imaginamos.

Durante la entrevista, Nodal habló sobre su próximo concierto en la Plaza de Toros La México, adelantando que contará con varios invitados especiales. Ante esto, Andrea Escalona no dudó en preguntarle si Ángela Aguilar estaría entre ellos. La respuesta del cantante fue breve pero reveladora: “No sé, tienen que ir a ver”, respondió con una risa nerviosa, generando un ambiente de incomodidad.

La situación se volvió aún más tensa cuando Escalona insistió, sugiriendo que sería un momento especial para los fans si Ángela se presentaba. Sin embargo, Nodal no ofreció más detalles, y rápidamente las conductoras cambiaron de tema.

Pese a que Christian Nodal intentó mantener la calma, las miradas se centraron en el gesto de incomodidad que podría reflejar el distanciamiento entre él y Ángela.

Christian Nodal Christian Nodal evita confirmar si Ángela Aguilar estará en su concierto y su respuesta genera dudas (TikTok)

Todas las señales que reforzarían una crisis entre Nodal y Ángela

Pero las señales no terminaron ahí. En las redes sociales, una fotografía publicada en enero de 2025, en la que Nodal posaba junto a su esposa en una celebración de Año Nuevo, dejó ver un gesto que para muchos fue una clara señal de sufrimiento. En la imagen, el semblante de Nodal parecía distante, sin contacto físico con Ángela, lo que levantó las sospechas de que la relación podría no estar tan sólida como aparenta. Los comentarios de los seguidores no tardaron en llegar: “Tiene más cara de sufrimiento en silencio que de felicidad”, “Se siente la mala vibra, ambiente tenso”.

Ángela Aguilar y familia. Instagram: @angela_aguilar_

Aún así, la pareja intentó calmar los rumores con una foto posterior, donde ambos aparecieron juntos y felices, como si todo estuviera bien entre ellos. Sin embargo, las especulaciones siguieron alimentadas por las apariciones públicas y los gestos de ambos.

Las tensiones también se reflejaron en la ausencia de Nodal en la gala de Premio lo Nuestro, donde Ángela asistió sola.

Ángela Aguilar Getty Images (Getty Images)

Aunque algunos sugirieron que Nodal podría haber evitado encontrarse con su ex prometida, Belinda, otros lo vieron como un claro indicio de que la relación podría estar pasando por un momento difícil.

Además, la actitud de Ángela Aguilar en un concierto posterior en Campeche añadió más leña al fuego, cuando, durante su show, mencionó a los “mentirosos” y dejó entrever que algunos pueden ser engañados por falsas promesas. Su declaración: “No tiene la culpa el que promete, sino el güey que le cree y le cree. Así que para todos esos güeyes que creen, incluyéndome a mí, va esta canción”, fue interpretada por muchos como una indirecta hacia su esposo.

A pesar de todo esto, Christian Nodal ha mantenido su postura, prefiriendo centrarse en su carrera y en sus seguidores. ¿Estarán realmente tan bien como dicen o es sólo una fachada para evitar más señalamientos en contra?