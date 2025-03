Novio de Jennifer Garner habría puesto este ultimátum a Ben Affleck, ¿no lo quiere cerca?

Desde que Ben Affleck finalizó su matrimonio con Jennifer Lopez en agosto de 2024, su relación con su exesposa, Jennifer Garner, ha tomado un giro inesperado. Los dos han sido fotografiados juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de cercanía que han despertado las sospechas de una posible reconciliación romántica. Un reciente encuentro durante el cumpleaños número 13 de su hijo Samuel, celebrado el 2 de marzo de 2025, capturó a los exesposos riendo y abrazándose de manera cariñosa, lo que alimentó aún más los rumores.

Este inesperado acercamiento entre Jennifer y Ben ha generado muchas preguntas, especialmente considerando que Garner sigue en una relación con John Miller, su novio desde 2018.

¿Qué ha pasado con el novio de Jennifer Garner?

Si bien es sabido que Garner y Affleck mantienen una buena relación por el bien de la crianza de sus hijos, la química que han mostrado en sus últimos encuentros ha sorprendido a los fans y al mismo John Miller, quien siempre ha sido consciente del vínculo que los une. Sin embargo, la situación con Jennifer parece complicarse.

En días recientes, John fue visto saliendo con su exesposa, Caroline Campbell, lo que generó aún más rumores sobre el estado de su relación. Si bien no es raro que las exparejas mantengan una amistad, el momento en el que ocurrió este encuentro no pasó desapercibido.

Mientras fuentes cercanas a Garner señalan que “todo está bien entre ambos”, un amigo cercano a John aseguró que, aunque a él no le molesta ver a Jennifer y Ben interactuar de manera amigable, las imágenes recientes sí le afectan. “Claro que le molesta verlos tan cariñosos. A cualquiera le molestaría, pero esto no es nada nuevo. Ben y Jen tienen una relación única, especialmente para exesposos. Ben siempre tendrá una conexión especial con ella”, comentó la fuente.

¿Un ultimátum para Jennifer y Ben?

Según las fuentes, Miller considera que Affleck ya “cruzó la línea” al mostrarse tan afectuoso con Garner durante la celebración del cumpleaños de su hijo.

A pesar de que el empresario confía en que no hay nada romántico entre ellos, esas imágenes no le han dejado una buena impresión, lo que le habría llevado a poner un ultimátum a Garner, dejando claro que no quiere volver a ver ese tipo de muestras de cercanía o, de lo contrario, no tendrá más opción que alejarse.

Ben Affleck y Jennifer Garner El actor tendría nueva novia y dicen que es idéntica a su ex y madre de sus hijos (Christopher Polk/Getty Images)

Otras fuentes como han señalado a PageSix que Miller ya había expresado previamente su incomodidad con la estrecha relación entre Garner y Affleck, especialmente porque el actor ha estado más efusivo con su exesposa últimamente. Se dice que, aunque respeta la relación de Garner con Miller, Affleck siempre tendrá un lugar especial para ella, lo que podría estar generando tensiones. Además, el empresario siente que la presencia constante de Affleck en fechas importantes, como Navidad y Acción de Gracias, lo ha hecho sentirse como un “tercero en discordia”.

“John le dejó claro que no quiere ver nada parecido otra vez o, de lo contrario, no le quedaría más remedio que alejarse”, se lee en Page Six.