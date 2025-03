Hijo de un miembro de los Backstreet Boys es el nuevo favorito para ganar ‘American Idol’

El legado musical de los Backstreet Boys podría continuar con la nueva generación. Baylee Littrell, hijo del icónico Brian Littrell, se ha convertido en el nuevo favorito de la temporada 23 de “American Idol” tras una impresionante audición que dejó boquiabiertos a los jueces y al público.

El pasado 9 de marzo, Baylee, de 22 años, se presentó ante el panel de jueces conformado por Carrie Underwood, Lionel Richie y Luke Bryan, interpretando una canción original mientras tocaba la guitarra. Su talento y presencia en el escenario le valieron una ovación unánime y una invitación para continuar en la competencia.

Baylee Littrell, hijo de Brian Littrell, se vuelve el favorito en “American Idol”

Antes de su presentación, Baylee habló sobre la influencia de su padre en su amor por la música. “Seguir los pasos de mi padre da miedo porque su carrera, para mí, es una de las más extraordinarias en la historia de la música. Nadie puede compararse con ella”, confesó el joven artista.

También recordó su primera experiencia en el escenario cuando tenía apenas ocho años y abrió un concierto de los Backstreet Boys. “Salí del escenario y cuando los chicos empezaron a tocar, los gritos y las luces se apagaron. Estaba hipnotizado”. Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando los jueces invitaron a Brian Littrell a unirse a su hijo en el escenario.

Juntos, interpretaron el estribillo de la canción original de Baylee, demostrando la química y el talento que comparten. “Si tu padre, un cantante superestrella, viniera aquí, creo que para cualquier otra persona, te haría quedar mal”, comentó Carrie Underwood. “Pero no fue así. Estabas allí con él. No palideciste, no te acobardaste. Pensaste: ‘Este es mi momento’”.

Brian Littrell deja salir lagrimas de felicidad luego de la audición de su hijo en “American Idol”

El orgulloso padre no pudo contener la emoción al ver a su hijo recibir el pase a la siguiente ronda. “Voy a llorar”, expresó visiblemente conmovido. Más tarde, compartió su admiración por Baylee, asegurando que “tiene diez veces más talento que yo”.

Baylee Littrell se perfila como uno de los contendientes más fuertes de la competencia, y con una combinación de talento, carisma y el respaldo de una familia con gran trayectoria en la música, su camino en “American Idol” promete ser emocionante.