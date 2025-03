Exponen nueva relación de Juan Collado tras rumores de divorcio con Yadhira Carrillo

En medio de las especulaciones por el regreso de Yadhira Carrillo a la televisión, surgen rumores sobre su separación con Juan Collado, mismos que siguen tomando fuerza en redes sociales, especialmente después de que la usuaria identificada como Chamonic asegurara que el abogado sostiene una nueva relación con una mujer entre 10 y 20 años menor.

PUBLICIDAD

Sin importar su situación legal, la actriz mexicana se mantuvo al pendiente de Juan Collado; sin embargo, después de saliera de prisión, este 2025 confirmó su regreso a la pantalla chica con una serie de proyectos, no obstante, su vida personal sigue generando ruido ante los rumores de una posible separación.

Yadhira Carrillo y Juan Collado (Captura de Pantalla)

Señalan a Juan Collado de tener nueva relación tras rumores de divorcio con Yadhira Carrillo

Al respecto de los rumores sobre su posible separación, la usuaria identificada como @chamonic3 aseguró que Juan Collado mantiene una nueva relación con una mujer entre 10 y 20 años menor, misma con la que presuntamente habría sido captado en Madrid.

“No me crean a mí pero me confirman que Juan Collado y Yadira Carrillo, si se están divorciando pues él tiene una nueva relación con una mujer entre 10 a 20 años menor q El, se les ha visto a ellos juntos en Madrid, me dicen que él no se esconde lo han visto en restaurantes en la plaza caminando con su nueva pareja muy tranquilo, se puede decir que anda como si nada”.

Exponen nueva relación de Juan Collado (Foto: Instagram @chamonic3)

En este sentido, la creadora de contenido especuló que la supuesta nueva relación de Juan Collado habría sido el motivo del regreso de Yadhira Carrillo a la telenovelas, además de señalar que próximamente podría compartir pruebas del romance del abogado.

“Lo que me deja claro que, Esto fue obviamente lo que hizo que Yadira Carrillo regresara a México y aceptara después de casi más de 17 años fuera de las telenovelas, aceptó el protagónico de la novela “El privilegio de amar” pero bueno como siempre les digo tiempo al tiempo según me van a enviar fotografías y yo las espero con mucho gusto para compartírselas”.

Yadhira Carrillo y Juan Collado ( @yadhira_carrillo/Instagram)

Finalmente, como parte de las especulaciones que han surgido sobre su separación, Chamonic hizo hincapié en los cuidados de Yadhira Carrillo a Juan Collado mientras permanecía en la cárcel.

“Cabe destacar que recordemos que Yadira Carrillo estuvo al pie del cañón durante 4 años llevándole todos los días Comida a su esposo Juan Collado mientras él estaba en el reclusorio por varias acusaciones”.