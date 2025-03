Ella es la sobrina de Nicole Kidman que es tan bella como la actriz: no se dedica a la actuación

Los hijos de Nicole Kidman prefieren mantenerse alejados del ojo público, pero una de las sobrinas de la actriz ha estado llamando la atención de todos en los últimos años con su belleza y talento.

Su nombre es Lucia Hawley, tiene 26 años y un ligero parecido a su famosísima tía. Además, aunque no es actriz ni cantante, se ha codeado con la crema y nata de Hollywood gracias a su trabajo.

¿Quieres saber más sobre ella? Sigue leyendo para conocer lo que se sabe sobre la bella y talentosa sobrina de la protagonista de exitosas series y películas como Babygirl, deseo prohibido (2024).

¿Quién es Lucia Hawley, la sobrina de Nicole Kidman?

Lucia Hawley llegó al mundo en 1998 como la primogénita de los cuatro hijos que tuvieron Angus Hawley y la hermana menor de Nicole Kidman, la periodista y presentadora Antonia Kidman.

Sus padres se separaron cuando tenía 11 años, pero su madre se volvió a casar con un empresario radicado en Singapur y tuvo dos hijos más. Por eso, es la mayor de seis y vivió en Asia hasta los 18.

Al crecer en un ambiente donde el periodismo, las artes y las celebridades eran el centro, estudió una licenciatura en Artes en la Universidad de Sídney, alma mater de la que egresó en 2021.

Tras su graduación, la sobrina de Nicole Kidman comenzó a trabajar como asistente de producción antes de poder comenzar a hacer lo que realmente deseaba: ser presentadora de televisión.

La joven obtuvo el trabajo de sus sueños cuando logró convertirse en la reportera de la alfombra roja de Live From E! y presentadora de la cadena de televisión australiana 7Bravo a inicios de 2023.

“Al haber crecido en la industria del entretenimiento, he visto muchas alfombras rojas de Live From E! a lo largo de los años y me siento muy honrada de poder aportar mi pasión por el estilo, el entretenimiento y las celebridades al puesto“, expresó en ese entonces.

Gracias a ese trabajo, Hawley entrevistó a incontables celebridades en la alfombra roja. Luego también comenzó a escribir como colaboradora con variedad de revistas, como Harper’s Bazaar.

Sin embargo, a finales del año pasado, decidió renunciar a su trabajo en la televisión y quiere mudarse a al extranjero, por lo que ahora es freelancer. Además, sigue escribiendo en su página.

“A finales de 2024, experimenté algunos cambios importantes en mi vida, los dos principales fueron que perdí a mi abuela y dejé mi trabajo en la televisión“, escribió en su newsletter. “La culminación de estos eventos despertó un deseo enorme de cambio en mi vida, un anhelo de algo diferente".

“Como muchos de ustedes saben, pasé los últimos dos años trabajando como reportera de entretenimiento, un trabajo que había anhelado durante mi adolescencia", continuó.

“La experiencia abrió oportunidades increíbles e hice amigos para toda la vida con algunos de mis colegas. Sin embargo, el trabajo, aunque glamoroso y emocionante, no me llenó por completo“, reconoció.

“De hecho, el trabajo que he sentido más significativo y auténtico es mi trabajo escrito. De ninguna manera estoy diciendo que mi escritura sea súper importante o que cambie la vida, pero definitivamente es lo que más me llena“, confesó.

A pesar de su trabajo y preparación, Lucia no se ha salvado de que la cataloguen como una nepo baby por tener una tía famosa y una madre que también es reconocida en su país por su trabajo.

Al respecto, aceptó con orgullo tener un origen privilegiado en entrevista a Woman’s Day. "Si eso es lo peor que se dice de mí, que así sea“, dijo. “Nunca negaría mi privilegio”.

“De hecho, levanto la mano y digo ‘sí, soy privilegiada, vengo de una familia realmente privilegiada y estoy muy agradecida por las oportunidades que se me han presentado gracias a eso”, expresó.

“Lo único que puedo hacer es trabajar duro y hacerme un nombre individual y demostrar mi valía”, agregó. En otra entrevista, afirmó que tener una madre en la industria la ha ayudado.

En cuanto a su vida amorosa, tiene una relación sentimental con un joven llamado Henry Poole desde hace cinco años que no ha dudado en presumir a sus seguidores en su perfil en Instagram.