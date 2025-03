De ‘Harry Potter’ a OnlyFans: actriz se une a la plataforma para adultos, pero su contenido no es lo que espera

En una época tan desafiante como la que vivimos, las celebridades han tenido que encontrar formas innovadoras de mantenerse a flote. Más allá de sus carreras, que a menudo parecen estar llenas de glamour y éxito, muchas están buscando maneras de sanar, evolucionar y salir adelante. Entre los medios que han adoptado para reinventarse, algunos se han enfocado en su bienestar personal, mientras que otros han encontrado nuevas formas de conectar con su audiencia de manera más auténtica.

Un claro ejemplo de esto es Jessie Cave, la actriz conocida por interpretar a Lavender Brown en la saga de Harry Potter, quien ha dado un giro inesperado en su carrera. A sus 37 años, Cave ha decidido unirse a OnlyFans, la popular plataforma para contenido exclusivo para adultos, pero con una propuesta que sorprenderá a muchos.

Jessie Cave Lavender Brown, conocida por su papel en Harry Potter, se reinventa con un inesperado proyecto en OnlyFans (WB)

Lavender Brown de Harry Potter se une a OnlyFans con un enfoque inesperado

Lejos del contenido explícito o sensual que muchos esperarían, su cuenta se centrará en algo bastante peculiar: ¡su cabello!

En un video compartido en sus redes sociales, Cave reveló que su OnlyFans no tendrá un enfoque sexual, sino que se dedicará a algo muy inusual: “cosas de cabello”. Esta temática que, aunque suene extraña para algunos, ha logrado atraer a una gran cantidad de seguidores interesados en este tipo de contenido. “Es un fetiche, pero no necesariamente sexual”, explicó en su podcast Before We Break Up Again.

¿Por qué Jessie Cave se unió a OnlyFans?

La respuesta es muy personal. Según la actriz, necesita generar ingresos para cubrir deudas y reparar su casa. A pesar de haber participado en exitosas producciones como Harry Potter, Black Mirror y Industry, Cave no tiene el respaldo financiero ilimitado de otros actores de Hollywood. En sus propias palabras, busca “poner a salvo mi hogar, construir un nuevo techo y deshacerme de reparaciones”.

Sin embargo, más allá de lo económico, Cave ve este proyecto como una forma de empoderarse. “Quiero liberarme de la imagen de la actriz correcta”, dijo, destacando que este es su modo de explorar una faceta más “rara y traviesa” de su carrera. A través de OnlyFans, la actriz busca sumergirse en un mundo “kinky” y creativo que desafíe las expectativas de su público.

El contenido de su cuenta será sorprendentemente único. En lugar de compartir material explícito, su enfoque se centrará en videos donde su cabello será el protagonista. Desde sonidos de cepillado hasta suaves movimientos de su melena, Cave planea cautivar a sus seguidores con esta propuesta.

Para Cave, esta aventura en OnlyFans no SÓLO busca aliviar su situación financiera, sino también reinventarse como figura pública. “Es un momento de autodescubrimiento y amor propio”, aseguró, y aunque es consciente de que el proyecto podría generar críticas, también lo ve como una oportunidad.

otros artistas como Lily Allen, Bella Thorne y Cardi B, quienes también han utilizado la plataforma para probar enfoques distintos. Quizás, en lugar de los típicos videos sensuales, los seguidores de Cave encontrarán algo completamente nuevo, una forma de apreciar el cabello de la actriz de una manera que jamás imaginaron.